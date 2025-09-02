DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,62%
ALTIN
4.667,88 -1,54%
BITCOIN
4.550.521,4 -1,68%

Ekonomistler: Trump'ın Lisa Cook'u Görevden Alma Girişimi Fed Bağımsızlığını Tehdit Ediyor

Sayıları 590'ı aşan ekonomist, Nobel ödüllü isimlerle birlikte Lisa Cook'un görevden alınma girişiminin Fed'in bağımsızlığını zedelediğini belirterek koruma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:07
Ekonomistler: Trump'ın Lisa Cook'u Görevden Alma Girişimi Fed Bağımsızlığını Tehdit Ediyor

Ekonomistler Lisa Cook'a Destek Verdi: Fed Bağımsızlığı Vurgulandı

Sayıları 590'ı aşan ekonomist, Nobel ödüllü isimlerin de aralarında olduğu geniş bir katılımla yayımladıkları açık mektupta, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınma girişiminin Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ilkesini tehdit ettiğini belirtti. Mektup, Başkan Donald Trump, kongre üyeleri ve Amerikan halkına yönelik bir çağrı niteliğinde yayımlandı.

Mektubun içeriği ve imzacı isimler

Mektupta, aralarında Nobel ödüllü ekonomistler Joseph Stiglitz, Claudia Goldin ve Paul Romer'in de bulunduğu ekonomistlerin imzası olduğu kaydedildi. Yazıda, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ve Merkez Bankasının bağımsızlığı ilkesine yönelik desteğin güçlü biçimde vurgulandığı belirtildi. Mektupta ayrıca, Cook'un görevden alınmasına yönelik girişiminin kanıtlanmamış suçlamalara dayandığı ifade edildi ve şu cümleye yer verildi: "Bu yaklaşım, Merkez Bankasının bağımsızlığı temel ilkesini tehdit ediyor ve Amerika'nın en önemli kurumlarından birine olan güveni zedeliyor."

Mektupta ayrıca, yapılan araştırmaların daha bağımsız merkez bankalarına sahip ülkelerin daha iyi ekonomik sonuçlar elde ettiğini doğruladığına işaret edilerek, tüm hükümet organlarına ABD'nin ekonomik yönetimini koruyan yasa ve normlara uyma çağrısı yapıldı.

Trump'ın açıklaması ve Cook'un hukuki hamlesi

Geçen hafta Başkan Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı. Trump, sosyal medya hesabında paylaştığı mektubunda Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı. Trump ayrıca söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Lisa Cook ise Trump'ın görevden alma girişimine karşı dava açtı. Cook'un avukatı Abbe Lowell, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin "hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını" savunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş’tan açıklama geldi: Faizsiz kredi ödemeleri Mayıs’ta başlıyor
2
Ekonomistler: Trump'ın Lisa Cook'u Görevden Alma Girişimi Fed Bağımsızlığını Tehdit Ediyor
3
Konya'da 4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi
4
Doğu Karadeniz'den 7 Ayda 11 Ülkeye 338 Ton Bal İhracatı
5
2025'te Ölçü Aletlerine Uygulanacak Muayene ve Damgalama Bedelleri Belirlendi
6
Avrupa Borsalarında Sert Düşüş: Ekonomik Endişeler Artıyor
7
Akbank genç yaşlı ayırt etmiyor! Tam 20.000 TL faizsiz kredi başvuruları açıldı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter