Ekonomistler: Trump'ın Lisa Cook'u Görevden Alma Girişimi Fed Bağımsızlığını Tehdit Ediyor

Ekonomistler Lisa Cook'a Destek Verdi: Fed Bağımsızlığı Vurgulandı

Sayıları 590'ı aşan ekonomist, Nobel ödüllü isimlerin de aralarında olduğu geniş bir katılımla yayımladıkları açık mektupta, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınma girişiminin Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ilkesini tehdit ettiğini belirtti. Mektup, Başkan Donald Trump, kongre üyeleri ve Amerikan halkına yönelik bir çağrı niteliğinde yayımlandı.

Mektubun içeriği ve imzacı isimler

Mektupta, aralarında Nobel ödüllü ekonomistler Joseph Stiglitz, Claudia Goldin ve Paul Romer'in de bulunduğu ekonomistlerin imzası olduğu kaydedildi. Yazıda, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ve Merkez Bankasının bağımsızlığı ilkesine yönelik desteğin güçlü biçimde vurgulandığı belirtildi. Mektupta ayrıca, Cook'un görevden alınmasına yönelik girişiminin kanıtlanmamış suçlamalara dayandığı ifade edildi ve şu cümleye yer verildi: "Bu yaklaşım, Merkez Bankasının bağımsızlığı temel ilkesini tehdit ediyor ve Amerika'nın en önemli kurumlarından birine olan güveni zedeliyor."

Mektupta ayrıca, yapılan araştırmaların daha bağımsız merkez bankalarına sahip ülkelerin daha iyi ekonomik sonuçlar elde ettiğini doğruladığına işaret edilerek, tüm hükümet organlarına ABD'nin ekonomik yönetimini koruyan yasa ve normlara uyma çağrısı yapıldı.

Trump'ın açıklaması ve Cook'un hukuki hamlesi

Geçen hafta Başkan Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı. Trump, sosyal medya hesabında paylaştığı mektubunda Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı. Trump ayrıca söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Lisa Cook ise Trump'ın görevden alma girişimine karşı dava açtı. Cook'un avukatı Abbe Lowell, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin "hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını" savunmuştu.