Eksik primden emekli olamayana yeni şans! Meclis prim indirimine onay verdi

1992 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi yapılan vatandaşlara müjde geldi! Prim eksiği bulunan bu kesime prim indirimi sağlanması için onay geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl verdiği söz, hükümetin gündemindeki önemli konulardan biri haline geldi. Özellikle EYT yasasının çıkmasının ardından birçok vatandaş emeklilik için gereken prim şartını tamamlayamamanın mağduriyetini yaşamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu duruma ilişkin verdiği söz, prim indirimiyle ilgili belirli şartlar altında gerçekleşiyor.

Bu müjdeli haber, prim eksiği olan vatandaşların erken emeklilik hayallerini canlandırdı. Ancak indirimden faydalanmak için bazı belirli şartlar var. Bu kapsamda, 1992 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi yapmış olan vatandaşların, primlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. Ardından, bu dönemdeki prim eksiğinin belirli bir kısmının indirilmesi sağlanacak. İşte diğer detaylar...





SİGORTA GİRİŞİ YAPILAN VATANDAŞLARA MÜJDELİ HABER GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu adımı, emeklilik yaşına takılan vatandaşların yüzlerini bir nebze olsun güldürecek nitelikte. Zira bu kişiler, uzun yıllar boyunca prim ödemesine rağmen, emeklilik için gerekli prim gün sayısına ulaşamamanın sıkıntısını yaşıyordu. Bu indirimle birlikte, prim eksiği olan vatandaşlar daha erken bir emeklilik şansına sahip olacaklar.

Ancak, bu müjdeli haberle birlikte gelen belirli kriterlerin dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Çünkü indirimden yararlanabilmek için belirli şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Bu noktada, vatandaşların başvuru süreci ve gerekli belgeler konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları önem taşıyor.

Sonuç olarak, prim indirimi müjdesi, prim eksiği bulunan vatandaşlar için umut verici bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu müjdeyi almanın yanı sıra, indirimden faydalanmak için gereken şartların dikkatlice yerine getirilmesi gerekiyor. Bu sayede, prim eksiği bulunan vatandaşlar erken emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacaklar.

4B kapsamındaki vatandaşlar için müjdeli bir gelişme yaşandı. Emeklilik için SSK ile prim eşitlemesi yapılacak, bu da Bağ-Kur'lu vatandaşların erken emeklilik başvurusu yapabilmesini sağlayacak. Esnaf için yapılan prim indirimi düzenlemesiyle, 9000 günlük prim gerekliliği 7200 güne çekilerek eşitlik sağlanacak. Bu düzenlemeyle Bağ-Kur'lular, emeklilik başvurularını SGK'ya erken yapabilecekler.





Meclis'te çalışılan prim indirim düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde, 1 milyondan fazla vatandaş bu indirimden faydalanabilecek. Bu düzenlemeden yararlanacak esnaflar arasında kasaplar, tamirciler, kuaförler, terziler, mahalle bakkalları, berberler, manavlar, ayakkabı tamircileri gibi küçük esnaf grupları yer alacak. Küçük esnafın bu indirimden yararlanabilmesi için maksimum 10 çalışanı olması gerekiyor. Böylelikle, 9000 günlük prim gerekliliği 7200 güne düşerek, 5 yıl daha erken emeklilik başvuruları gerçekleştirilebilecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, 4B kapsamındaki vatandaşlar için emeklilik süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlanmış olacak. Esnafın prim indiriminden faydalanabilmesiyle birlikte, küçük işletmelerin de emeklilik hakkına daha erken bir şekilde kavuşması hedefleniyor. Ancak, bu düzenlemelerden faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, prim indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşların, belirlenen kriterleri dikkatlice değerlendirmesi ve gerekli başvuruları zamanında yapması önem taşıyor.

Prim indirimi çalışmasının sonuçlanmasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki vatandaşlar da yararlanabilecek. Bağ-Kur'lular için yapılan prim indirimi düzenlemesiyle, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar başvuruda bulunabilecekler. 9000 gün prim gerekliliği olan Bağ-Kur'lu erkek esnaflar, 7200 günle emekli olabilecekler. Bu düzenleme sayesinde, daha az prim ödeyerek 5 yıl daha erken emekli olma fırsatı yakalayacaklar. Bu durum, EYT kapsamındaki vatandaşların uzun süredir beklediği bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Prim indirimi çalışmasının sonuçlanmasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki vatandaşlar da yararlanabilecek. Bağ-Kur'lular için yapılan prim indirimi düzenlemesiyle, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar başvuruda bulunabilecekler. 9000 gün prim gerekliliği olan Bağ-Kur'lu erkek esnaflar, 7200 günle emekli olabilecekler. Bu düzenleme sayesinde, daha az prim ödeyerek 5 yıl daha erken emekli olma fırsatı yakalayacaklar. Bu durum, EYT kapsamındaki vatandaşların uzun süredir beklediği bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.