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Eksim Enerji, Rüzgardan 790 Bin Hanenin Elektrik İhtiyacını Karşılıyor

Eksim Enerji, rüzgar enerjisiyle 790 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşıladı ve hedeflerini genişletiyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 12:10
Eksim Enerji, Rüzgardan 790 Bin Hanenin Elektrik İhtiyacını Karşılıyor

Eksim Enerji'nin Rüzgar Gücüyle Temiz Elektrik Üretimi

Eksim Enerji, temiz enerji kaynaklarından elde ettiği elektrikle yaklaşık 790 bin hanenin ihtiyacını karşıladı. Şirket, 2022 itibarıyla toplamda 1,9 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirerek, çevre dostu enerjiye yaptığı katkıyı artırdı.

Yenilenebilir Enerji Portföyü Genişliyor

Eksim Enerji, 175 türbinden oluşan 8 Rüzgar Enerji Santrali (RES), 3 Hidroelektrik Santrali (HES), 1 Güneş Enerji Santrali (GES) ve 1 Biyokütle Enerji Santrali (BES) ile 2 bin 264 megavat kurulu güce sahip. Şirket, bu yıl mevcut 4 RES'ine güneş enerjisi yatırımları ekliyor ve yeni rüzgar türbinleriyle kapasite artışı sağlamayı hedefliyor. Yıl içerisinde, 2 yeni rüzgar enerji santrali daha devreye alınacak.

2019'dan Bu Yana Enerji Üretiminde Büyüme

Geçtiğimiz yıl, rüzgar ve hidroelektrik kaynaklardan toplamda 1 milyon 385 bin 929 megavatsaat enerji üretimi gerçekleştiren Eksim Enerji, Batarya Depolama Ünitesi ile 10 ayrı GES ve RES projesi geliştirmekte.

Son Teknoloji ile Enerji Verimliliği

Şirket Enerji Santralleri İşletme Direktörü Cenk Öztürk, 18 farklı şehirde ve 3 ülkede %100 yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yaptıklarını kaydetti. Öztürk, rüzgar santrallerinde 1240 megavat gücün sadece Türkiye'de olduğunu vurguladı.

Geyve RES Projesi ile Karbon Salımını Azaltma Hedefi

Öztürk, toplam kapasite kullanım oranının 2024'te %33,5 olarak gerçekleştiğinin altını çizerek, yüksek kaliteli rüzgar bölgelerinin seçiminin ve güvenilir ekipman sağlayıcılarının önemsenmesi gerektiğini ifade etti.

Hedefler ve Gelecek Planları

Eksim Enerji Geyve RES Müdürü Muhammet Bingöl, bu yıl itibarıyla 150 megavat kurulu güce ulaştıklarını belirterek, yıllık 410 gigavatsaat üretim hedefi koyduklarını dile getirdi.

Bingöl, santralde üretilen enerjiyle yılda 265 bin ton karbon salımını önleyeceklerini belirtti. Geyve Rüzgar Enerjisi Santrali'nin sağladığı enerji, 82 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılıyor.

Eksim Enerji, yapay zeka temelli sistemler ve teknolojik yatırımlarla üretim verimliliğini artırarak, Türkiye'nin enerji pazarına değer katmaya devam ediyor.

Eksim Enerji, rüzgardan elde ettiği temiz enerjiyle yaklaşık 790 bin hanenin elektrik ihtiyacını...

Eksim Enerji, rüzgardan elde ettiği temiz enerjiyle yaklaşık 790 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladı. Eksim Enerji Enerji Santralleri İşletme Direktörü Cenk Öztürk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eksim Enerji, rüzgardan elde ettiği temiz enerjiyle yaklaşık 790 bin hanenin elektrik ihtiyacını...

Eksim Enerji, rüzgardan elde ettiği temiz enerjiyle yaklaşık 790 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladı. Eksim Enerji Enerji Santralleri İşletme Direktörü Cenk Öztürk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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