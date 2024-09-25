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Elektrik Piyasasında Yeni Düzenlemeler: EPDK Yönetmeliğinde Değişiklikler

EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeler 2025'te yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:30
Elektrik Piyasasında Yeni Düzenlemeler: EPDK Yönetmeliğinde Değişiklikler

EPDK'dan Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri İçin Yeni Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğinde gözle görülür değişiklikler gerçekleştirdi. Revize edilen Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikteki Temel Değişiklikler

Yeni düzenlemelere göre, yönetmeliğin 2. maddesinde şu ifadelere yer verildi: "Kullanıcı mobil uygulamasının kurulumu 1 Mart 2025'e kadar Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından sağlanacaktır. Bu süreçte kullanıcı mobil uygulaması ve internet sitesi oluşturulacaktır." Ayrıca, 1 Nisan 2025'e kadar elektrik dağıtım şirketleri, belirtilen verileri EPİAŞ'a iletecekler.

Gelecek için Önemli Adımlar

Bu düzenlemeler, enerji piyasasının daha şeffaf ve etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor. EPDK'nın uygulamalarıyla, piyasa katılımcılarına daha iyi hizmet verecek bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

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