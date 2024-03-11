Elinde telefon olanlar panikleyecek! 1 Nisan'dan sonra paranız buhar gibi uçacak

Akıllı telefon kullanıcılarını düşündüren bir durum yaşanıyor; cep telefonu şirketlerinin son bir yılda faturaları yüzde 150'den daha fazla artırması, halk arasında büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun belirlediği 1 Nisan tarihiyle birlikte, operatörlerin tarife ve paket fiyatlarına artış yapması bekleniyor.

Kurumun operatörlere dayattığı "tavan fiyat uygulaması" soruna etkili bir çözüm sunamadı. 1 Nisan'da açıklanacak yeni "maksimum ücret tarifesi" ile birlikte operatörlerin tarife ve paket fiyatlarına zam yapması muhtemel görünüyor. BTK, konuşma ve SMS ücretlendirmesine 6 ayda bir açıkladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Maksimum Ücret Tarifesi" ile ücretlerin üst sınırlarını belirlemeye çalışıyor. Ancak, internet ücretleri serbest piyasa koşullarında işlediği için operatörler, asıl zam oranlarını internet paketleri üzerinden uyguluyor.





1 Nisan'da dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılması beklenirken, bu tarihten sonra taahhüdünü uzatmak isteyen kullanıcılar yeni zamlı paketlerle karşılaşabilir. Taahhüdü yaklaşanların, zamlardan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapmaları gerekiyor. Bu gelişme, cep telefonu kullanıcılarının bütçelerini daha dikkatli yönetmelerini ve uygun tarifeleri değerlendirmelerini önemli kılıyor.