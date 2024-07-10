Elindeki parayla altın alanlar dikkat! İslam Memiş tarih verip korkutan uyarıyı yaptı

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçerken Mali Analist İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılar yaptı.

İslam Memiş, haftanın gelişmelerini değerlendirerek, bunların altın piyasasına olası etkilerini değerlendirdi. Daha çok ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın değerlendirmeleri ve Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarının altın fiyatlarını nasıl etkileyebileceğini vurguladı.

Ons altının fiyatının geçen hafta yüzde 2,8 artış ile birlikte 2 bin 392 dolara yükseldiğini söyleyen Memiş, bu hafta altını etkileyecek önemli gelişmelerin yaşanacağını kaydetti. Bir gram altının düşen fiyatının ons altının fiyatını desteklediğini belirten Memiş, "Bu haftayı perşembe öncesi ve perşembe sonrası olmak üzere ikiye ayıracağız ve altın yatırımcıları piyasayı dikkatli takip etmeli." şeklinde konuştu.





İslam Memiş, "Bu haftayı perşembe öncesi ve perşembe sonrası olmak üzere ikiye ayıracağız" diyerek altın yatırımcılarını dikkatli olmaları hakkında uyardı.

Bu hafta ABD enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının küresel piyasalar açısından önemli olacağını söyleyen İslam Memiş, “Bu gelişmeler piyasa para biriminde yeni fiyatların oluşmasına yol açacak. Bu haftayı ikiye böleceğiz; Perşembe'den önce, Perşembe'den sonra. Bir ons altın haftayı 2.391 dolardan tamamladı. ABD verilerine göre 2.350 ila 2.400 dolar arasında dalgalanıyor. Bu hafta 2.350 ila 2.400 dolar aralığını izleyeceğim.” dedi.

Gram altın yatırımcılarının onsu izlemeye devam etmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, “Takip edeceğim aralık 2 bin 420 ila 2 bin 520 lira. Çünkü ons altının oynaklığı gram altının açığını açıyor" şeklinde konuştu.

Temmuz ayının yükseliş ayı olacağını vurgulayan İslam Memiş, düşüşü alım fırsatı şeklinde görmeye devam edeceğini ifade etti.