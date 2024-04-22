Elinizdeki banknotları unutun! O tarihte 500-1000 TL banknotlar yolda

Türk lirasının değer kaybettiği ve enflasyon oranlarının yükseldiği son dönemde, Türkiye ekonomisinde yeni bir dönemin işaretleri beliriyor. 500, 1000, 2000 ve 5000 TL'lik yüksek miktarlı banknotların piyasaya sürülmesi gündemde yer alıyor.

Geçmişte, eski Merkez Bankası başkanı Hafize Gaye döneminde tartışılan ancak rafa kaldırılan bu plan, günümüzde yeniden gündeme gelmiş durumda. Gazeteci Fatih Altaylı'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yaptığı çağrıda, 2000 ve 5000 TL'lik banknotların basılmasının IBAN meselesine çözüm sağlayacağı belirtiliyor. Bu çağrı sonrası, 5000 TL'lik banknot için bir yıl bekleme kararı alındı.

Yeni banknotların piyasaya sürülmesiyle birlikte, bankalardan para çekme yoğunluğunun azalması ve piyasanın daha verimli çalışması bekleniyor. Daha önce ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotların çekilemeyeceği kararı alınmıştı. Bu karar, yeni yüksek miktarlı banknotların piyasaya sürülmesiyle uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.





Yeni banknotların ekonomik hareketliliği ve finansal işlemleri kolaylaştırması, özellikle büyük ölçekli işlemlerde pratiklik sağlaması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde, bu planın nihai kararı ve uygulanması hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.

Türkiye ekonomisinde önemli bir adım olan yüksek miktarlı banknotların piyasaya sürülmesi, gelecekteki finansal süreçlerde etkili ve faydalı bir değişim olarak değerlendiriliyor. Bu yeni dönemin Türkiye ekonomisine getireceği etkiler, yakından izlenecek.