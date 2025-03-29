Elon Musk'ın xAI'si, Sosyal Medya Devi X'i Satın Aldı

Elon Musk'tan Çarpıcı Açıklama

Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'i satın aldığını açıkladı. Musk, X hesabında yaptığı paylaşımla bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Satış Detayları

Musk, xAI'ın X'i tamamı hisse senedine dayalı bir şekilde aldığını belirtti. Bu işlemle xAI değerini 80 milyar dolar seviyesine, X’in değerini ise 33 milyar dolar olarak duyurdu. Ayrıca, X'in 12 milyar dolar borcu olduğunu ekledi.

xAI'ın Hızla Gelişimi

Musk, xAI'ın 2 yıl önce kuruluşundan bu yana benzeri görülmemiş hız ve ölçekle modeller ve veri merkezleri inşa ettiğini vurguladı. Şirket, hızla dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri haline geldi.

X'in Büyüme Potansiyeli

Musk, X'in 600 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu ifade ederek, sosyal medya platformunun son 2 yılda ölçeklenebilir büyüme sağlamak amacıyla geliştiğini belirtti. Bu birleşim ile xAI'ın yapay zeka kabiliyeti ile X'in geniş erişiminin bir araya geleceğini ve büyük bir potansiyelin açığa çıkacağını savundu.

Gelecek Vizyonu

Musk, bu adımla birlikte veriler, modeller, bilgi işlem ve yetenekleri birleştirerek daha akıllı ve anlamlı deneyimler sunacaklarını açıkladı. Aynı zamanda bunu yaparken, gerçeği arama ve bilgiyi ilerletme misyonlarına sadık kalacaklarını vurguladı. Bu birleşim, yalnızca dünyayı yansıtan bir platform değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini aktif olarak hızlandıran bir sistem oluşturma hedefini taşıyor.

Bir Başlangıç Daha

Musk, xAI ve X’deki herkesin özverisini takdir ederek, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etti. Gelecekte daha büyük hedeflerle yola devam edecekleri mesajını verdi.