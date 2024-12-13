Elon Musk, SEC'ten Gelen Uzlaşma Talebini Açıkladı

Elon Musk, SEC'in Uzlaşma Talebini Açıkladı

Milyarder iş adamı Elon Musk, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'i satın almasıyla ilgili olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)'nun kendisine gönderdiği uzlaşma talebini kamuoyu ile paylaştı.

Mektuptaki Detaylar

Musk, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, avukatı Alex Spiro tarafından SEC Başkanı Gary Gensler'e gönderilen bir mektubu "Ah Gary, bunu bana nasıl yapabildin?" notuyla takipçilerine sundu. Mektupta, SEC’in Musk’a sadece 48 saat içinde para ödemesi gerektiğini ya da birçok suçlamayla yüzleşeceğini belirttiği açıkça ifade edildi.

Uzun Süren Soruşturma ve İddialar

Mektup, SEC’in Musk’a karşı yürüttüğü çok sayıda soruşturmanın ve altı yılı aşkın bir süredir süren tacizlerin sonunda bu talebin geldiğini vurguladı. Aynı zamanda, Musk'ın Neuralink şirketi hakkında da yapılan soruşturmanın yeniden açıldığı belirtildi.

Musk'ın Tepkisi

Mektupta, SEC’in bu süreçte gerçeği aramak yerine Musk ve onun ilişki içinde olduğu kişiler ile şirketler aleyhine uygunsuz bir kampanya yürüttüğü iddia edildi. "Bu eylemleri siz mi yoksa Beyaz Saray mı yönetiyor bilmek istiyoruz. Bu taktikler ve yanlış planlar bizi korkutmayacak," ifadeleri de dikkat çekti.

SEC Soruşturması

SEC, Musk’ın 2022 yılında o zamanki ismi Twitter olan platformu satın alması öncesinde menkul kıymetler dolandırıcılığı yapıp yapmadığını araştırıyordu. Bu durum, sosyal medya dünyasında önemli yankılar uyandırdı.