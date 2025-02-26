Elon Musk, Trump’ın İlk Kabine Toplantısında Açık Borçları Gündeme Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısına, kıdemli danışmanı Elon Musk da katıldı. Toplantı, Beyaz Saray'da düzenlenerek dua ile başladı.

Toplantıya, Hükümet Verimliliği Departmanından (DOGE) sorumlu olan Musk, üzerinde "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" (Make America Great Again) sloganının kısaltması olan MAGA yazılı bir şapka ile katıldı. Ayrıca, "Teknik Destek" yazılı bir tişört de giyen Musk, Trump ve kabine üyelerinin oturduğu masanın dışında yer aldı.

Musk, toplantıda yaptığı konuşmada, DOGE'nin çalışmalarını anlatarak, ABD'nin bütçe açığının giderilmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini vurguladı. Musk, "Ülke olarak 2 trilyon dolarlık açığı sürdüremeyiz" içeriğini paylaştı.

Toplantıda, Musk, "Şu anda sadece ulusal borcun faizi bile Savunma Bakanlığı harcamalarını aşıyor. Savunma Bakanlığına çok para harcadık ama faize bir trilyon dolardan fazla para harcıyoruz. Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek" dedi.

Musk, 2026 mali yılına kadar açığı 1 trilyon dolar azaltmak için hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti. "Bu da şu andan eylül sonuna kadar her gün 4 milyar dolar tasarruf etmeyi gerektiriyor. Ama bunu yapabiliriz ve yapacağız da" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, federal hükümet çalışanlarından geçen hafta tamamladıkları işleri detaylandırmalarını talep eden e-postalar hakkında da konuşan Musk, bu durumun "performans değerlendirmesi" olarak yanlış yorumlandığını, aslında bunun bir "nabız kontrolü" değerlendirmesi olduğunu ifade etti. Musk, e-postanın amacının ölü ya da "hayali" olabilecek federal çalışan sayısını tespit etmek olduğunu aktardı.