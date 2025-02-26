Elon Musk, Trump’ın İlk Kabine Toplantısında Açık Borçları Gündeme Getirdi

Elon Musk, Trump'ın kabine toplantısında ABD'nin borç durumunu ele alarak 1 trilyon dolarlık tasarruf önerdi.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 22:44
Elon Musk, Trump’ın İlk Kabine Toplantısında Açık Borçları Gündeme Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısına, kıdemli danışmanı Elon Musk da katıldı. Toplantı, Beyaz Saray'da düzenlenerek dua ile başladı.

Toplantıya, Hükümet Verimliliği Departmanından (DOGE) sorumlu olan Musk, üzerinde "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" (Make America Great Again) sloganının kısaltması olan MAGA yazılı bir şapka ile katıldı. Ayrıca, "Teknik Destek" yazılı bir tişört de giyen Musk, Trump ve kabine üyelerinin oturduğu masanın dışında yer aldı.

Musk, toplantıda yaptığı konuşmada, DOGE'nin çalışmalarını anlatarak, ABD'nin bütçe açığının giderilmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini vurguladı. Musk, "Ülke olarak 2 trilyon dolarlık açığı sürdüremeyiz" içeriğini paylaştı.

Toplantıda, Musk, "Şu anda sadece ulusal borcun faizi bile Savunma Bakanlığı harcamalarını aşıyor. Savunma Bakanlığına çok para harcadık ama faize bir trilyon dolardan fazla para harcıyoruz. Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek" dedi.

Musk, 2026 mali yılına kadar açığı 1 trilyon dolar azaltmak için hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti. "Bu da şu andan eylül sonuna kadar her gün 4 milyar dolar tasarruf etmeyi gerektiriyor. Ama bunu yapabiliriz ve yapacağız da" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, federal hükümet çalışanlarından geçen hafta tamamladıkları işleri detaylandırmalarını talep eden e-postalar hakkında da konuşan Musk, bu durumun "performans değerlendirmesi" olarak yanlış yorumlandığını, aslında bunun bir "nabız kontrolü" değerlendirmesi olduğunu ifade etti. Musk, e-postanın amacının ölü ya da "hayali" olabilecek federal çalışan sayısını tespit etmek olduğunu aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor

İstanbul'da Ramazan'da Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Sürekli Destek

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
Türkiye'de Günlük Doğal Gaz Tüketiminde Rekor Kırıldı
3
Türkmen Gazı Agreement Signed for Turkey's Supply
4
Bankadan kredi çekmek isteyenlerin haberi yok! Kredisiz nakit yöntemi bulundu
5
Elon Musk, Trump’ın İlk Kabine Toplantısında Açık Borçları Gündeme Getirdi
6
Trump'tan Avrupa Birliği'ne Yüzde 25 Tarife Açıklaması
7
Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanlarından HÜRJET ile Kol Uçuşu

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

2025'te Çift Emekli Maaşı ve Esnek Çalışma Saatleri Geliyor!

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

İstanbul'da Ramazan'da Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Sürekli Destek

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi