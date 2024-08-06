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Ember Rüzgar Enerjisini Öneriyor: Yerli Kömür Yerine Geçiş Zamanı

Ember, Türkiye'de rüzgar enerjisi santrallerinin yerli kömüre alternatif olabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:13
Ember Rüzgar Enerjisini Öneriyor: Yerli Kömür Yerine Geçiş Zamanı

Ember'den Önemli Rüzgar Enerjisi Analizi

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, Türkiye'nin enerji politikaları üzerine dikkat çekici bir analiz gerçekleştirdi. Rapora göre, rüzgar enerjisi santralleri, kesintisiz elektrik sağlama noktasında yerli kömür santrallerinin yerini alabilir.

Kesintisiz Elektrik Talebi ve Yerli Kömür

Analizde, Türkiye'nin sürekli elektrik talebinin yaklaşık 20 gigavat olarak tahmin edildiği ifade edildi. Ancak, yerli kömüre dayalı elektrik üretim santralleri, düşük performansları nedeniyle bu talebin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır.

Kaplama Kullanım Oranları

Yerli kömür santrallerinin kapasite kullanım oranının ortalama %48 olarak belirlendiği analizde, ithal kömür ve rüzgar enerjisi santrallerinde bu oranın sırasıyla %71 ve %34 olduğu vurgulandı. Toplamda 4 gigavattan fazla kurulu güce sahip termik santrallerin çalışırken kapasitelerinin %50 altında kaldığı bildirildi.

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

Rüzgar santralleri, yerli kömür santrallerine göre daha yüksek kapasite kullanım oranlarına ulaşabiliyor. Analiz, rüzgar santrallerinin yaklaşık beşte birinin %40’tan fazla kapasite ile çalıştığını gösteriyor. En düşük oranlı 10 santralin ise tamamının yerli kömür santrallerine ait olduğu kaydedildi.

Karbon Emisyonları Üzerine Etkiler

Analizde, kömürden üretilen elektriğin Türkiye'nin emisyonlarının %20'sine neden olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl kömürden üretilen 118 teravatsaat enerji, Türkiye'nin en yüksek üretimi olarak kaydedildi ve bu üretim sonrası 111 milyon ton karbon emisyonu gerçekleşti.

Ember'den Kritik Uyarılar

Ember Bölge Lideri Ufuk Alparslan, mevcut enerji sisteminin riskleri hakkında uyarılarda bulundu. Alparslan, yaz aylarında elektrik tüketiminin zirve yaptığını belirterek, güneş enerjisinin önemine dikkat çekti. Alparslan, kömür santrallerinin en kötü performansa sahip olanlarının temiz enerjilerle değiştirilmesine yönelik planların oluşturulmasını talep etti.

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