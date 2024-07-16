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Emekli maaş zammında bunu bilmeyen karalar bağlayacak! Herkesin gözünden kaçan detay

Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 16.07.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 21:13
Emekli maaş zammında bunu bilmeyen karalar bağlayacak! Herkesin gözünden kaçan detay

Türkiye'deki emekliler, 2024 yılı Temmuz ayında yapılacak zamlarla ilgili heyecanla bekliyor. SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik yapılan zam oranı yüzde 24.73 olarak belirlenirken, memur emeklileri için bu oran yüzde 19.31 olacak. Milyonlarca emekli, yüksek enflasyon karşısında aylık gelirlerinde bir iyileştirme bekliyor.

Yeni emekli olacaklar için ise önemli bir detay var: Emeklilik dilekçesi vermek isteyenlerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler, Temmuz zammından faydalanabilecekken, 1 Ocak 2025’ten sonra başvuranlar bu yılki zamlardan yararlanamayacak.

2024 yılı itibarıyla emeklilik dilekçesi tarihinin maaş miktarına etkisi, özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde daha belirgin hale geliyor. Merkez Bankası, 2024 yılı için enflasyonu yüzde 38 olarak tahmin ederken, piyasa katılımcılarının tahminleri ise yüzde 43,52 seviyesinde. Bu yüksek enflasyon beklentisi, emeklilerin alacakları maaşların seyrini de etkileyecek.

emekli maaşı

Örneğin, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte, 16.612 TL olan maaş, Temmuz ayındaki zammın ardından 30.925 TL’ye yükselebilecek. Ancak 1 Ocak 2025'ten sonra dilekçe verenler, bu zam oranlarından yararlanamayacak ve daha düşük artışlarla karşılaşacak.

Emekliler için 2024 yılı önemli bir dönüm noktası olabilir. Zam oranları ve başvuru tarihleri konusunda dikkatli olunması, emeklilerin alacakları maaşların miktarını doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, yeni emeklilik dilekçesi vermek isteyenlerin, belirtilen tarihlere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

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