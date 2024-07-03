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Emekli maaşı 10-11-12 bin TL olan listeye bakmadan geçmesin! Hesaba yatmadan yeni maaşınızı öğrenin

Son zamanlarda gündemdeki konuların başında gelen emekli maaşları için sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…

Yayın Tarihi: 03.07.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 19:19
Emekli maaşı 10-11-12 bin TL olan listeye bakmadan geçmesin! Hesaba yatmadan yeni maaşınızı öğrenin

Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına zam yapılmasını dört gözle bekliyordu ve bu konuyla ilgili emeklilerin yüzünü güldürecek gelişmeler yaşandı. İşte detaylar…

dizi

EMEKLİLERİN KÖK MAAŞ ZAMMI! 10 BİN TL ÜSTÜ MAAŞ ALAN BAKSIN

Temmuz zammı sonrası artacak 10 bin TL asgari emekli maaşına ilişkin araştırma sürüyor.

Çalışma haziran ayının ilk günlerinden haziran ayının son günlerine kadar yürütülürken, emekli maaşları ne kadar artacak, emekli maaşları ne zaman artacak, asgari emekli maaşı ne olacak, ücret artışlarına ilişkin ödemeler hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayına yalnızca birkaç saat kaldı. Bu çerçevede, önümüzdeki çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri öncesinde emekli maaşı artışlarına ilişkin hesaplamalar yapılıyor ve tablolar hazırlanıyor. Farklı maaş alan emekliler de güncel maaş artış hesaplamasını yakından takip ediyor.

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ

Temmuz ayında emeklilik artış hızına ilişkin hesaplamalar haziran ayının son gününde de hız kesmeden devam etti. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilik durumu netleşmeye başladı. Yılın ilk 5 ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamalara göre 5 aylık enflasyon farkı %22,72 olarak belirlendi ve bu oranın önümüzdeki çarşamba günü haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından artması bekleniyor. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 25 civarında artabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon verilerine ve asgari emekli maaşı tutarının TL'ye göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarının yaklaşık yüzde 25 oranında artacağı tahmin ediliyor. Asgari 10.000 TL olan emekli maaşının yaklaşık yüzde 25 oranında artacağı tahmin ediliyor. Bu durumda 10.000 TL olan asgari emekli maaşı yaklaşık 12.500 TL'ye çıkarılabilir. Önümüzdeki çarşamba enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaşlarının en düşük seviyesine dair net bir tablo ortaya çıkacağı için milyonlarca emekli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun çarşamba günü saat 10.00'da en düşük seviyede olan Emeklilik enflasyon rakamlarını yakından takip edecek.

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