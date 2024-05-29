Emekli maaşını Ziraat ATM'sinden çekenler dikkat! 10.000 TL ek ödemeye onay çıktı

En düşük emekli maaşı yapılan son zam ile 10.000 TL oldu. Bu durum özellikle sadece Emekli maaşı ile geçinen vatandaşın zor duruma girmesine sebep oldu. Özellikle enflasyon oranının her geçen gün artma durumu da emeklileri resmen çıkmaza soktu. Durum böyle iken Ziraat Bankası maaşını kendi ATM'lerinden çeken vatandaşlara özel kredi vereceğini resmen duyurdu. Duyuru sonrasında ise bayram öncesi 10.000 TL ödemeler hesaplara yatmaya başladı.





Emeklilere Nakit Desteği Ziraat Bankasından Geldi

Kurban bayramının her geçen gün yaklaşması ise emeklileri için büyük bir sorun kaynağı oldu. Ancak Ziraat Bankası aracılığında yatırılacak olan 10.000 TL ek ödeme bayram boyunca emeklilerin bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak. Emekliler bankalardan belli süreli sözlere bağlı olarak promosyon ödemeleri alabilirler. Ülkemizde ise şuan da çok şiddetli bir promosyon yarışı mevcut.

Bu yarışa ise son noktayı Ziraat Bankası koydu denilebilir. Genel olarak 7.500 ile 8.000 TL arasında verilen promosyon oranını 10.000 TL olarak güncelledi. Ayrıca bu tutar en düşük emekli maaşı alanlar içim geçerli. Daha yüksek tutarlarda emekli maaşı alanlar için 12.000 ile 15.000 TL arasında değişen promosyon tutarları ödenebilir.