Emekli zammında sürpriz rakam ayyuka çıktı! 4A 4B emeklileri zil takıp oynayacak

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, geçmişte asgari ücreti doğru tahmin etmesiyle bilinen bir isim olarak, emeklilere yapılacak olası net zam konusunda önemli bir açıklama yaptı. Erdursun, daha önce memurlara sağlanan enflasyon farkının dışında emeklilere benzer bir seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtmişti.



Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda emeklilere yapılacak zam konusunda net bir iddiada bulundu. "Emekliye yapılacak zam konusu benim dediğim gibi olacak, yüzde 7.57'ye ilave olacak!" şeklinde net ifadelerle duyuruda bulunan Erdursun, bu açıklamasıyla emeklilerin dikkatini çekti.





SGK Uzmanı, YouTube kanalında yaptığı açıklamada ise, "6 aylık dönem için yüzde 37.57 oranında bir enflasyon çıktı. Bu enflasyon farkı emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Yansıtıldıktan sonra en düşük emekli aylığı konusu gündeme gelecek. Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de seyyanen artış" ifadelerini kullandı.

Erdursun ayrıca, memurlara yapılan seyyanen artışın emeklilere de yansıtılması gerektiğini belirtti. "Temmuz ayında memurlara 8 bin 77 liralık seyyanen artış yapıldı. Bu artış, önce devlet memurlarının aylıklarına yüzde 17,55 gibi bir enflasyon farkı yansıtılarak gerçekleştirildi. Ardından 8 bin lira seyyanen eklenmiş oldu" diyen Erdursun, emeklilere de benzer bir uygulama yapılması gerektiğini savundu.

Erdursun'un bu açıklamaları, emekliler arasında merakla beklenen zam konusunda önemli bir yol gösterici nitelik taşıyor. Ancak, resmi açıklamaların beklenmesi ve resmi zam oranlarının duyurulması, net bilgilerin elde edilmesi açısından önemli olacaktır.