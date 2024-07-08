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Emekliler bu teklife hayır diyemeyecek! Halkbank'tan emekli promosyonuna Temmuz ayarı!

Halkbank emekli müşterilerine güzel haberi verdi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 12:46
Emekliler bu teklife hayır diyemeyecek! Halkbank'tan emekli promosyonuna Temmuz ayarı!

Halkbank promosyon yarışında vitesi artırdı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK PROMOSYON KAMPANYALARI

Halkbank emekli müşterilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Banka emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilerine yüksek tutarlarda nakit ödeme yapacak. Banka maaşını taşıyan müşterilerinden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 12 bin TL ödeme yapacak. 

halkbank promosyon ödemeleri

Banka nakit promosyon ödemelerinin yanında birçok farklı bankacılık avantajını da müşterilerine sunacak. Bankanın promosyon ödemelerinden faydalanmak için maaş taşıma işlemlerinizi banka şubelerine giderek ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapabilirsiniz. Promosyon kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgiler ve güncel tutarlar resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. 

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