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Emeklilere ballı kaymaklı müjde! Artık tek kuruş para ödemeyecekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehri yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Belediyenin modern tesislerinde beş noktada kurbanlık satışı ve kesimi yapılacak. Ayrıca, olası kaçak kurbanlık vakalarına karşı özel Boğa Yakalama Ekipleri oluşturuldu. Bu ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda kaçan hayvanları güvenli bir şekilde yakalayarak sahiplerine iade edecekler. Bayram boyunca şehir genelinde düzeni sağlamak ve temizliği korumak adına denetimler yoğunlaştırılacak. Ayrıca, bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ı olan vatandaşlar, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 23:46
Emeklilere ballı kaymaklı müjde! Artık tek kuruş para ödemeyecekler

Bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak olan Kurban Bayramı'nda, İstanbul'da toplu taşıma araçlarına olan ilgi artacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca vatandaşların akraba ve dost ziyaretlerini kolaylaştırmak için İETT toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz yapacağını duyurdu. Peki, bu ücretsiz ulaşım hizmeti kaç gün sürecek? İBB'nin açıklamasına göre, bayramın tamamında toplu taşıma araçlarından ücret alınmayacak.

Toplu Taşıma

Bayram Boyunca Toplu Taşıma Kolaylığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, Kurban Bayramı boyunca, kişisel İstanbulkart'ı olan İstanbullular için toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. 16-19 Haziran tarihleri arasında dört gün sürecek bu uygulama kapsamında, İBB'nin toplu taşıma ağında yer alan otobüsler, metro ve metrobüs gibi araçlar, kart sahiplerine maliyetsiz seyahat imkanı sunacak.

Bayramda Ek Seferler ve Kesintisiz Deniz Taksi Hizmeti

İstanbul'da Kurban Bayramı süresince, İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları'nın ihtiyaç duyulduğunda ek seferler düzenleyeceği belirtildi. İBB'ye ait Deniz Taksileri de günün her saati hizmet vermeye devam edecek. Bayram döneminde, şehrin çeşitli noktalarındaki iskelelerde bulunan Vapur Kafeler; Kuzguncuk, Moda, Kadıköy, Beşiktaş ve Çubuklu Arabalı Vapur İskeleleri'nde ziyaretçilere kapılarını açık tutacak.

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