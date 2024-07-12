Emeklilere düğün bayram ettirecek Temmuz promosyonu! Bu fırsatı kaçıran emekli çok üzülecek

Ülkemizde hizmet veren bankaların hepsi emekliler için her gün yeni bir kampanya duyurusu yapıyorlar. Bu bankaların hepsi emekli promosyonlarını güncelledikleri duyurusunu yaptılar ve şartlarını açıkladı. Detaylar haberimizde...







BANKALAR KESENİN AĞZINI AÇTI! EMEKLİLER BAYRAM EDECEK: PROMOSYON KAMPANYALARI TEMMUZ'DA REKOR KIRDI

TÜİK'in yayınladığı enflasyon verileriyle birlikte emeklilere yönelik zam oranı da açıklandı. Milyonlarca kişi alacağı maaş artışını öğrendikten sonra terfi rakamlarına dikkat ediyor. Aşağıda bankanın enflasyon oranına göre güncellediği promosyon verileri yer alıyor...

Temmuz 2024 emekli reklam kampanyası emeklilerin ceplerini dolduracak! Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 enflasyon farkı tanındı. Bankaların temmuz ayındaki kampanyalarından emeklilere müjdeli haber geldi.

Kamu ve özel bankalardan güncel emeklilik promosyonları ve diğer avantajlar açıklandı. Bankalar en yüksek emeklilik promosyon tutarı için yarışa başladı.

BANKALARDAN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Emeklilere aldıkları maaşa göre 7.500 TL'den 20.000 TL'ye kadar promosyonlar sunan bankalar, yeni fiyatlarını birbiri ardına açıkladı. Milyonlarca kişinin ilgisini çeken bankaların güncel promosyon rakamları emeklileri rahatlatacak. Maaş artışlarıyla birlikte birçok özel banka emeklilik teşviklerini artırdı.

AKBANK TEMMUZ PROMOSYONLARI

0- 9.999 TL- 6.250 TL

10.000 TL- 14.999TL- 10.000 TL

15.000 TL- 19.999- 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri- 15.000 TL

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL

10.000 TL- 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL

15.000 TL- 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL

DENİZBANK PROMOSYON RAKAMLARI

0- 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

10.000 TL- 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL- 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

10.000 TL- 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL- 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU

Ziraat Bankası aracılığıyla Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli maaşı alan vatandaşlara 12 bin TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi verilecek.

ING PROMOSYON ÜCRETİ

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL- 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL- 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL

10.000- 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL

15.000- 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Aylık Maaş Tutarı 0- 9.999 TL olanlar için 6.250 TL

Aylık Maaş Tutarı 10.000- 14.999 TL olanlar için 10.000 TL

Aylık Maaş Tutarı 15.000- 19.999 TL için 12.500 TL

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL

TÜRKİYE FİNANS GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ

9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL

VAKIFBANK PROMOSYONLARI

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL

10.000- 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL