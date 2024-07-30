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Emeklilere Özel İndirim Fırsatları İzmir'de Başladı

İzmir'de 1410 işletme, emeklilere indirim uygulayarak sosyal yaşama destek veriyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:42
Emeklilere Özel İndirim Fırsatları İzmir'de Başladı

İzmir'de Emeklilere Yüzde 20 İndirim Fırsatı

İzmir'de, farklı sektörlerden 1410 işletme, emeklilere yönelik indirim uygulamaya başladı. Bu önemli adım, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü tarafından, emeklilerin sosyal hayata katılımını artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla gerçekleştirildi.

İşbirliği ile Gerçekleşen Protokoller

SGK İzmir İl Müdürlüğü, meslek odaları, kuruluşlar ve firmalarla işbirliği yaparak emeklilere indirim sağlanması için çeşitli protokoller imzaladı. Bu kapsamda gıda, sağlık, turizm ve kişisel bakım gibi birçok sektörde faaliyet gösteren işletmeler, emeklilere yüzde 10 ila %20 arasında indirim sunacaktır.

SGK İl Müdürü'nden Açıklama

SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, bu doğrultuda emeklilere yönelik çeşitli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Baydilli, "Emeklilerimize sunulan bu indirimlerin yıl boyunca geçerli olacağını ifade etti. Kurumlar arası işbirliği ile hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz," diye ekledi.

İndirimlerin emekli bireyler için sosyal hayata daha fazla katılma ve günlük yaşantılarında maddi rahatlık sağlama amacını taşıdığı ifade ediliyor.

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