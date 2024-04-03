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Emeklilere son dakika cumhurbaşkanı sürprizi! Böyle zam ne görüldü ne duyuldu

Emeklilerin yüzü bu sefer gülecek! Büyük zam geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 21:59
Emeklilere son dakika cumhurbaşkanı sürprizi! Böyle zam ne görüldü ne duyuldu

Emeklilere müjde! Maaşlara büyük zam yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARINA YENİ ZAMLAR

Emekli vatandaşlar yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve maaşlara zam taleplerini sık sık dile getirmeye devam ederken maaşlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yaklaşık 17 milyon emekliyi etkileyecek açıklamaları SGK Uzmanı Muhammet Bayram yaptı. Bayram açıklamasında şu sözlere yer verdi;

emekli maaşlarına zam

 'İlk 6 ayın enflasyon beklentileri 20-25 seviyesinde. Enflasyon oranlarına ek zamla beraber yüzde 30 seviyesine yakın bir zam yapılabilir. Artışlar önceki dönem enflasyonuna göre oluyor. Önümüzdeki dönem enflasyonunu kapsamıyor. Sene sonunda enflasyon hızlı şekilde düşüşe girecek, sene sonu enflasyonun düşük çıkması tahmin ediliyor.' Emekli vatandaşlara Temmuz ayında refah payı ve seyyanen zamla birlikte zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye yükseltileceği konuşuluyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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