Emeklilere sürpriz promosyon! Tüm emeklilere piyango çıktı: 24.000 TL nakit verilecek

Türkiye'de emekli maaşı alan emeklilerin bazı hakları bulunmaktadır. Bu haklardan biri de bankacılık sözleşmeniz kapsamında aldığınız maaş ödeneğidir.

Temmuz 2024'teki maaş artışı, emeklilere yönelik resmi olarak yeni bir destek dönemini başlatıyor. Emekli maaşını başka bir bankaya aktarmak isteyen herkes, her üç yılda bir emeklilik desteğinden yararlanabiliyor. Hem kamu hem de özel bankaların katıldığı emeklilik desteği yarışmasında güncel ücretler de kademeli olarak açıklandı. Bu ödemeler şunlardır:































