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Emeklilere tek seferlik 51 bin TL yardım yolda! Uzman isim canlı yayında ağzından kaçırdı

Emekli vatandaşlara tek seferde 51 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 16:55
Emeklilere tek seferlik 51 bin TL yardım yolda! Uzman isim canlı yayında ağzından kaçırdı

Emekli vatandaşlara ilaç gibi gelecek destek! 51 bin TL ödemeler yolda! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 51 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Emekli vatandaşların ekonomik sıkıntıları günden güne artarak devam ediyor. Emekli vatandaşlara yapılan destek ödemeleri de yakından takip edilirken Erdoğan Süzer katıldığı televizyon programında emekli vatandaşlara tek seferlik 51 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Yeni senenin gelmesiyle birlikte maaş zam döneminde emekli vatandaşlara yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Artış 6 bin 700 TL ve altında emekli maaşı alan vatandaşlara yansımazken büyük tepkiler de geldi. 

emeklilere 51 bin tl ödeme

Açlık sınırı 16 bin TL'yi geçerken emekli vatandaşların en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması mağduriyeti de günden güne artırıyor. Yetkililer Temmuz ayında yapılacak zamlarla ilgili açıklamalar yaparken Merkez Bankası'nın 2023 senesinde 818.2 milyar TL zarar ettiği ve zararın büyük bir oranının KKM hesaplarından kaynaklandığı da belirtiliyor. Erdoğan Süzer emeklilere verilecek tek seferlik 51 bin TL ödemelerle ilgili şu açıklamaları yaptı; '818.2 milyar TL zararla emeklilere tek seferlik 51 bin TL ödeme yapılabilirdi. 16 milyon emekliye yetiyordu. Bu fonla 545 bin konut inşa edilerek ihtiyaç sahibi ailelere faizsiz verilebilirdi. Aynı zamanda 75 bin kilometre bölünen yol yapımı, her şehirde iki tane 500 yataklı devlet hastanesi, 17 tane 250 sınıflı ilköğretim okulu bu tutarla yapılabilirdi.' 

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