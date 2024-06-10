Emeklilere zam kararı iptal edildi! O emeklilerin Temmuz'da eli boş kalacak

Temmuz ayına yaklaşırken, emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam konusu gündemde sıcaklığını koruyor. Ancak, SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın son açıklamaları, emekliler arasında büyük bir endişe ve belirsizlik yarattı.

Karakaş, maaşı 8 bin TL ve altında olan emeklilerin, yapılacak olan yüzde 25'lik zamdan bile aslında hiçbir artış elde edemeyeceklerini ifade etti. Bu açıklama, düşük maaş alan emekliler arasında tedirginlik yaratırken, maaşlarını bekleyen diğer emeklilerin de dikkatini çekti.

Öte yandan, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam hesaplamaları da gündeme geldi. Yasaya göre, 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak zam yapılacak ve bu kapsamda enflasyon farkının yüzde 22,72 olduğu belirtiliyor. Ancak birçok ekonomist, Temmuz ayında maaşlara yansıtılması beklenen enflasyon farkını yüzde 25 olarak öngörüyor.





Karakaş'ın yaptığı hesaplamalara göre, yüzde 25 zam uygulandığında 8 bin TL'nin altında maaş alan emeklilerin aslında hiçbir artış almayacağı belirtiliyor. Ancak bu durum, 8 bin TL'nin üzerinde maaş alan emekliler için farklılık gösterebilir. Örneğin, 8 bin TL kök aylığı olan bir emeklinin mevcut maaşı zaten 10 bin TL ise, yüzde 25 artış yapıldığında bu kişinin aylığı 12 bin 500 liraya çıkacaktır.

Tüm bu gelişmeler, emekliler arasında maaş artışlarının nasıl hesaplanacağı konusunda bir belirsizlik yaratıyor ve emeklilerin gelecek döneme dair beklentilerini etkiliyor. Temmuz ayı gelmeden önce, emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zammın netleşmesi beklenirken, Karakaş'ın açıklamaları sebebiyle bu bekleyiş daha da karışık bir hal aldı.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.