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Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Denizbank, emekli maaşı müşterilerine yönelik yeni bir kampanya duyurusu yaptı. Yapılan açıklamada, emekli maaş müşterileri, güncellenmiş promosyon kampanyasından faydalanabilecekler.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:33
Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Denizbank, emekli müşterilerine yönelik sunduğu promosyon imkanlarını geliştirerek, emekli maaşlarını bankadan alan tüm müşterilerine daha yüksek tutarlarda promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Denizbank, emeklilerin maaşlarını bankasına taşımaları halinde sunulan promosyon miktarını artırdı. Bu sayede, emekliler hem daha yüksek bir promosyon ödemeşi alacak hem de bankanın sunduğu diğer avantajlardan yararlanabilecekler. Denizbank'ın emeklilere özel tasarladığı bu kampanya, emeklilerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

denizbank

Emekli maaşınızı DenizBank'a taşıyarak 12.000 TL'ye kadar promosyon kazanabilirsiniz! 3 yıllık taahhüt süresi boyunca maaşınızı DenizBank'ta tutarak bu avantajlı tekliften yararlanabilirsiniz.

Denizbank Kampanya Detayları Belli Oldu

DenizBank emekli promosyonu ile ilgili tüm detaylar belli oldu! Promosyon tutarı, maaşınız ne kadar olursa o kadar yüksek olacak. Maaşınızı MobilDeniz veya e-Devlet üzerinden kolayca taşıyabilirsiniz. Çocuklarınızın maaşı da varsa, onların maaşları da promosyon hesabına dahil edilecek. Promosyon, hesabınıza peşin olarak yatırılacak. Daha fazla bilgi için DenizBank şubelerini ziyaret edebilir veya 0850 222 0 800 numarasını arayabilirsiniz.

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