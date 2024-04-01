Bist 100
9.157,54 0%
DOLAR
32,26 -0,52%
EURO
34,74 -1,08%
ALTIN
2.307,85 -0,36%

Emeklilerin bayram ikramiyeleri yatıyor: Hesaplarınızı kontrol edin!

Emeklilerin 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin ödemeleri yarın, 2 Nisan'da başlıyor. Ödemeler 5 Nisan'a kadar tamamlanacak. Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri, aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 20:59
Emeklilerin bayram ikramiyeleri yatıyor: Hesaplarınızı kontrol edin!

Emeklilerin 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesinin ödemeleri yarın başlıyor. Ödemeler 5 Nisan'a kadar yapılacak. Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri, aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak. Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli zamlı ikramiyelerini alacak.

emekli

Ödemeler maaş alma takvimine göre belirlendi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "Maaşını ayın 17’si ve 18’inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da, maaşını 19, 20, 21, 22'sinde alanlar ise 3 Nisan'da, maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan’da alan SSK'lılar 4 Nisan günü itibarıyla ikramiyelerini alacaklar" dedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tümüne ikramiye ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak. Emekli Sandığı kapsamında ayın 1'i ve 2'sinde aylık alanların hesabına bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da yatacak. Ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alanların ikramiyeleri 3 ve 5 Nisan'da hesaplarda olacak.

Bu yıl 260 milyar lira ödeme yapılması bekleniyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "2023 Kurban Bayramı'nda 14 milyon 611 bin emekli toplamda 26 milyar 158 milyona yakın ikramiye aldı. Bu sene EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte sayısı 16 milyonu geçen emeklileri göz önünde bulundurduğumuz zaman ve yine ikramiye de yüzde 50 oranında arttığı zaman bu rakamın çok çok üzerinde bir ödeme olacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

Şimdiye kadar emeklilere 165 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu yılki ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 260 milyar liraya çıkması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak

Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

Emekliye bal kaymak destek! Ekmek, süt, kırmızı ette para vermeye son!

Emekliye bal kaymak destek! Ekmek, süt, kırmızı ette para vermeye son!

Mecliste imzalar atıldı! Emekliye bayram öncesi 10.100 TL ilave ödeme piyangosu çıktı

Mecliste imzalar atıldı! Emekliye bayram öncesi 10.100 TL ilave ödeme piyangosu çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
3
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek
4
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
5
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak
6
Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek
7
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı

Mecliste imzalar atıldı! Emekliye bayram öncesi 10.100 TL ilave ödeme piyangosu çıktı

Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak

Emekliye bal kaymak destek! Ekmek, süt, kırmızı ette para vermeye son!

Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı

BİM'de 2,5 kilosu 94 TL, 3 kilosu 93 TL! BİM 2 Nisan aktüel indirimi ses getirdi!

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak