Emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak! SSK, Bağkur emekli maaşlarına okkalı miktar ekleniyor!

Emekli maaşlarına ciddi zam tahminleri yapılırken rakamlar açıklanırken ülkemizde son aylarda yaşanan yüksek enflasyon oranlarıyla emeklilik maaşları etkilenmeye başlandı. TÜİK tarafından belirlenen Temmuz Aralık dönem enflasyon oranları yüzde 37, 56 olarak belirlendi. Bu oran, emekli maaşlarına da yansıyacak ve önemli bir artışa işaret ediyor.



Aylık 4.500 TL maaş alan emeklilere artış yapılırken maaş 14.268 TL olarak güncellenmesi bekleniyor. 5000 TL maaş alan bir emekli için bu rakam 14.952 TL, 6000 TL maaş alan bir emekli için ise 16.327 TL olması bekleniyor. Yüksek maaşlı emeklilerde de benzer oranlarda artışların olması tahminler arasında.





Meclis'in gündeminde yer alan yasa değişikliğiyle beraber emekli maaşlarında yükseliş yaşanırken refah payı, asgari ücret düzeyinde yükselmelerle ek düzenlemeler konuşuluyor. Yeniliklerle beraber kullanıma geçmesi beklenen gelir düzeyinin artmasıyla artan hayat pahalılığı karşısında daha fazla rahat nefes alınması bekleniyor. Emekli maaşlarındaki artışla beraber son gelişmeler merak konusu oldu.

