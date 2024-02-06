Emeklilerin hayır diyemeyeceği kampanya! Maaşıyla geçinemeyene 15.000 TL kallavi ödeme!

Milyonlarca emekli maaş zamları sonrasında gözlerini banka promosyonlarına dikti. En yüksek promosyon veren banka merak konusu olurken emeklilire dev fırsat geldi. 2024 Ocak ayında sunulan promosyon kampanyaları belli oldu. İşte 36 ay boyunca devam edecek 15 bin TL nakit promosyonlar için merak edilenler...



EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

3.499 TL'ye kadar emekli maaşlarına 5 bin TL

3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 6 bin TL

7.500 - 9.999 TL arasındakilere 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır.



ING BANK EMEKLİ PROMOSYON

Otomatik fatura talimatı verilerek promosyona ekstra olarak 5 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapılmaktadır. Toplamda 15 bin TL'ye varan nakit promosyonların tadını çıkarabilirsiniz.

3.500 TL’ye kadar olanlara 6.000 TL,

3.500 TL – 7.500 TL arası olanlara 7.000 TL,

7.500 TL – 10.000 TL arası olanlara 9.000 TL,

10.000 TL ve üzerine ise 10.000 TL promosyon verilmektedir.





YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olarak SGK emekli aylığıyla beraber özel nakit promosyon veriliyor. Üç yıl süreyle emekli aylığını Yapı Kredi bankasına taşıma zorunluluğu vardır.

3.499 TL’ye kadar olanlara 4.500 TL,

3.500 TL – 7.499 TL arasındakilere 5.250 TL,

7.500 TL – 9.999 TL arasındakilere 6.750 TL,

10.000 TL ve üzerindekiler için 7.500 TL.



QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON

CardFinans Emekli kredi kartından yılda 1200 TL indirim uygulanırken toplam promosyon ise 9.200 TL olarak belirlendi .

0-3.499 TL aralığındaki maaşlara 4.800 TL promosyon,

3.500-7.499 TL aralığındaki maaşlara 5.600 TL promosyon,

7.500-9.999 TL aralığındaki maaşlara 7.200 TL promosyon,

10.000 TL ve üzeri maaşlara ise 8.000 TL nakit promosyon



ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

3.500 TL’ye kadar olan maaşlara 3.000 TL,

3.500 TL -7.500 TL aralığındaki maaşlara 3.500 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arasındaki maaşlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL.



AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

3.500 TL'ye kadar olan maaşlara 6.000 TL,

3.500 – 7.499 TL arasındaki maaşlar için 7.000 TL,

7.500 – 9.999 TL arasındaki maaşlar için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzerindeki maaşlar için 10.000 TL.

