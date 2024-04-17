Emeklinin bayramı zehir oldu! Artık maaşlardan bu rakam kesilecek!

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin maaşlarına zam yapılması pek çok kişi tarafından bekleniyor. Ancak emeklilerin satın alma gücü giderek azalıyor. Artan enflasyon ve artan yaşam maliyetleri emeklileri oldukça zorluyor.

Açlık sınırının 16 bin TL'yi aştığı bir ortamda 10 bin TL gibi düşük bir emekli maaşıyla geçimini sağlamak neredeyse imkansız. Bu nedenle temmuz ayını emekliler için bir umut penceresi olarak görülmekte. Ancak emeklilerden beklenen asgari maaşın kademeli olarak artırılması ve düzenlenmesi, yerel seçimler öncesinde gerçekleşmemesinden dolayı tepkiye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “bütçe yok” cevabıyla artış umutları uçup gitti. Ancak Erdoğan daha sonra umudunu Temmuz ayına bağladı ve emekliler için Temmuz ayına yönelik çalışmaların başladığını söyledi.





Çalışma Ekonomisi uzmanı olarak tanınan Özgür Müftüoğlu, emekli vatandaşların temmuz maaşlarını beklediği haberini paylaşırken, kötü haberi de verdi. Müftüoğlu, "Emeklilerin hükümete tepkisinin dikkate alınmasının beklendiğini ve ilerleyen süreçte emeklilerin koşullarının iyileşeceğini görüyoruz" derken bu beklentilerin gerçekçi olmadığını düşünmediğini de ifade etti.

Emeklilere ve asgari ücretlilere yapılacak zam hakkında konuşan Özgür Müftüoğlu, şunları söyledi:

“Emekli ve asgari ücretlilere yönelik dağılım oranının düşmeye devam edeceğini göreceğiz. Bununla beraber ergiler de artacak. Önümüzdeki dönemde devletin emeklilere vereceği zamlar doğrultusunda sosyal yardım düzeylerinin veya gelir düzeylerinin artmasını maalesef beklemiyorum. Emekliler yoksulluklarının daha da kötüleşeceği bir dönem ile karşı karşıya kalacaklar”