Emeklinin nakit derdini bitirecek! 60.000 TL şipşak onaylı acil destek!

Kamu bankaları ve özel bankalar, enflasyonun arttığı bu dönemlerde yüksek faizlere inat, emekliler için düşük faiz kampanyası başlattı. Acil nakde ihtiyacı olup borç bulamayanlar için harekete geçen bankalar, emeklilere özel oranlarla kredi kullandırılacağını duyurdu. Bu kapsamda da tüm emeklilere kapılar açıldı!



Yeni bir duyuruda özel ve kamu bankalarının emeklilere özel krediler hazırladığı öğrenildi. Bu kapsamda acil nakde ihtiyacı olan tüm emeklilerin başvuru yapabileceği aktarılırken, başvuru detaylarına da değinildi. Peki hangi bankalar emekliye kredi kampanyası başlattı? Emekliye 60 bin lira kredinin detayları neler? İşte merak edilenler…





Bankalardan emekliye kredi hareketliliği!



Garanti BBVA, kamu bankası Ziraat Bankası ve Akbank, emeklilerin imdadına yetişti. Bu kapsamda üç banka da emeklilere özel 60 bin liraya varan kredi seçeneğini duyururken detayları da aktardı. Böylelikle de Haziran ayında emeklilere 60 bin lira kredi verileceği kesinleşti. İşte Akbank, Garanti ve Ziraat’in 60 bin liralık emekli kredisi kampanyası…

Garanti BBVA 60 bin lira emekli kredisi

Garanti BBVA, emeklilere özel hazırladığı 60 bin liralık krediye başvuruları başlattı. Şube ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek olan kredide, gerekli belgelerin ibraz edilmesi ile başvuru anında gerçekleşecek. Başvuru sırasında ise emekliye özel düşük faiz belirlenecek.

Ziraat Bankası emekli kredisi





Kamu bankası olarak görev yapan Ziraat, 60 bin liraya kadar emekliye kredi vereceğini duyurdu. Acil masraflar ve giderler için hazırlanan kredide şube ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabileceği de hatırlatıldı. Uygun faiz oranları da belirlenen kredinin, hızlı onay sayesinde anında kullandırılabileceği de vurgulandı.

Akbank emekli kredisi Haziran 2024

Haziran ayının ilk gününde duyurulan kampanya kapsamında Akbank, emekliye 60 bin liralık kredi paketi hazırladığını duyurdu. Mobil uygulama, SMS ya da şubeler üzerinden başvuru yapılabileceğini duyuran Akbank, çevrimiçi başvuranlara anında onayla krediyi kullanabileceklerini de aktardı.