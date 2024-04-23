Emekliye hafta sonu 17.500 TL ikramiye sürprizi! Tahsis numarasına göre ödemeler başlıyor

Emekli maaşlarına ek olarak, bu hafta sonu için özel bir duyuru yapıldı. Tahsis numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 veya 8 ile biten emeklilere, hafta sonunu ayırmaksızın ekstra bir ödeme yapılacak. Bu ödemeler, maaşlarla birlikte gerçekleştirilecek. Akbank'ın sunduğu bu yeni fırsat, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Bankanın emekli promosyon kampanyasındaki artış, rekor seviyede ek ödemelerle emeklileri mutlu ediyor. Emekli vatandaşlara sunulan bu yeni fırsatın tüm ayrıntıları, haberimizde sizleri bekliyor.

Türkiye'deki Emeklilerin Beklentisi ve Banka Promosyonlarına Dair Güncel Gelişmeler:

Seçimler öncesinde, emekli vatandaşlarımızın umutla beklediği ek zam haberleri maalesef gerçekleşmedi. Bu durum, emeklilerimizin dikkatini bankaların sunduğu promosyon ödemelerine çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce yaptığı açıklamalara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan istişareler sonucunda bankalar tarafından emeklilere yapılan promosyon ödemeleri güncellendi. Yeni düzenlemelerle birlikte, emekli maaşlarına ek olarak verilen promosyon tutarları, maaş miktarlarının neredeyse iki katına ulaştı. Bu gelişme üzerine, emeklilerimiz en yüksek promosyonu sunan bankaları araştırmaya koyuldu. Piyasada birçok banka, cazip promosyon teklifleriyle öne çıkarken, Akbank'ın sunduğu yeni promosyon miktarlarıyla dikkat çekiyor. Emeklilerimize yönelik yeni ek ödeme ve promosyon fırsatlarının tüm detayları, sizler için hazırladığımız haber bültenimizde yer alıyor.





Akbank'tan Emeklilere Hafta Sonu da Dahil Her Gün Ödeme Kolaylığı!

Akbank, emekli vatandaşlara yönelik resmi web sitesinde yaptığı açıklama ile haftanın her günü, saat kaç olursa olsun promosyon başvurularının kabul edileceğini bildirdi. Emekli maaşı sahipleri, Akbank mobil uygulamasını kullanarak herhangi bir saatte başvurularını gerçekleştirebilir ve ödemelerini doğrudan kendi IBAN numaralarına alabilirler. Böylece, cuma ve cumartesi günleri de dahil olmak üzere, ek ödeme imkanlarından yararlanabilirler.

25.000 TL'ye Kadar Faizsiz Kredi İmkanı Akbank'ta!

Akbank, emeklilere yönelik sürprizlerine devam ediyor. Emekli maaşı alan Akbank müşterileri, mobil uygulama aracılığıyla başvurduklarında 25.000 TL'ye kadar faizsiz kredi alabilirler. Akbank, 6 ay vade ile sunulan bu faizsiz kredi paketini, mobil uygulama üzerinden başvuru yapan her müşterisine sunuyor.

Akbank'ın mobil uygulamasını kullanarak promosyon için başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz. Cep telefonunuza uygulamayı indirdikten sonra, 'yeni müşteri oluştur' seçeneğine dokunun ve ekrandaki adımları takip ederek dijital yardımcıya ulaşın. Bu basit işlem sadece birkaç dakikanızı alacak ve promosyon başvurunuz hızla tamamlanmış olacak.