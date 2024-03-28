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Emekliye iki kat değil beş kat zam! Cumhurbaşkanı emekliye son sürprizini yapacak

Emeklilerin yüzü gülecek! Emeklilere 20.000 TL ikramiye! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 14:30
Emekliye iki kat değil beş kat zam! Cumhurbaşkanı emekliye son sürprizini yapacak

Hükümetin sızdırdığı bilgilerin doğru olması durumunda emeklilere bu sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 20.000 lira ikramiye verilecek. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 20.000 LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ

Bu da her bayram için 10.000 TL ikramiye ödeneceği anlamına geliyor ki bu da emekliler için büyük bir maddi destek olacak ancak Mehmet Çetingüleç'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra bir açıklamayla bayram ikramiyelerini duyurmasının beklendiği söyleniyor. Ödenek 3.000 TL'den 10.000 TL'ye çıkarılacağı öngörülüyor.

Emeklilere 20.000 Lira Bayram İkramiyesi

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik artış asgari emekli maaşını 10 bin TL'ye çıkaracak, bayram ikramiyesinin artırılması da emekliler açısından sevindirici bir gelişme olacak. Bu iddiaların doğru olması ve hayata geçirilmesi halinde emeklilere büyük maddi rahatlama ve mutluluk getirecek. Emekliler, resmî olarak duyurulduğunda bu haber hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyor.

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