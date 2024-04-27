Bu tarif sabah kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek! 10 dakikada puf puf bazlama tarifi

Lezzet dolu bir kahvaltıyla güne başlamak, tüm gününüzü daha dinç ve neşeli geçirmenize katkı sağlar. Türk mutfağının sevilen bir klasiği olan Bazlama, evinizin rahatlığında hızlıca yapabileceğiniz bir seçenektir. Peki ev usulü bazlama nasıl yapılır? İşte en pratik yöntemi...





BAZLAMA NASIL YAPILIR?



İşte, sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz en pratik Bazlama reçetesi ve ipuçları...

Gerekli Malzemeler

Ev yapımı Bazlama için gerekenler şunlardır:

• 3 bardak un

• 1 bardak ılık su

• 1 yemek kaşığı kuru maya

• 1 çay kaşığı tuz

• Yarım bardak sıvı yağ





Bazlama hazırlama süreci adım adım şöyle ilerler:

1. Unu büyük bir kaba alıp ortasını çukur şeklinde açın.

2. Mayısayı ve tuzu orta kısma serpin.

3. Ilık suyu azar azar dökerek hamuru yoğurmaya koyulun.

4. Hamur, elinize yapışmayacak hale gelinceye dek yoğurun.

5. Yoğurduğunuz hamuru streç filmle örtün ve yarım saat bekletin.

6. Dinlenmiş hamuru sekiz parçaya ayırın.

7. Her parçayı merdane ile açıp, yağlanmış tavada pişirin.

8. İki yüzünü de eşit şekilde kızarttıktan sonra sıcak sıcak sunun.

BAZLAMA YAPARKEN İPUÇLARI

Bazlama hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken ipuçları:

• Hamurun kıvamını ayarlamak için un miktarını iyi belirleyin. Hamur, elinize yapışmayacak kıvamda olmalıdır.

• Hamurun kabarmasını sağlamak için, dinlendirme süresince üzerini streç filmle kaplayın.

• Bazlamaları pişirirken, tavayı yağlamayı ihmal etmeyin; böylece yapışma sorunu yaşamazsınız.

BAZLAMA SUNUMU

Bazlama, taze taze servis edildiğinde en lezzetlisidir. Pişirdiğiniz bazlamaları sıcak tutmak için bir bezle sarın. Taze domates, salatalık ve peynir eşliğinde sunarak, leziz ve sağlıklı bir kahvaltının tadını çıkarın.