SON DAKİKA: O banka gelene 70 Bin TL ödeme yatırıyor!

Sabah saatlerinde yayılan haberle herkes Ziraat Bankası'na akın etti. Ülkemizin köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası 70.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapacağını duyurdu. Acil Nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için ilaç gibi gelen bu haberin detayları neler?

Ziraat Bankası 70.000 TL kredi başvuru koşulları

Ziraat Bankası 70.000 TL kredi başvurusu koşullarının neler olacağı açıklandı. Nakit ihtiyacınıza yönelik kredi başvurusunda bulunmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi şartları hakkında bire bir bilgi alma olanağı sunuluyor.





Banka şubelerine gitme imkanı olmayan müşteriler için banka internet bankacılığı üzerinden başvuru imkanı da tanıyor. Başvurusunu online yapmak isteyen müşteriler için bankanın resmi internet sitesinde kredi başvuru formu bulunuyor. İlgili formu doldurarak krediye başvuru yapmak olanağı tanınıyor.

Ziraat Bankası 70.000 TL Nakit kredi imkanından faydalanmak isteyen müşterilerine olanak tanıyor. Bu kredi fırsatından yararlanmak isteyen müşterilerin bazı koşulları karşılaması gerekiyor. Bu koşulları ilki krediye başvuracak olan müşterinin düzenli bir aylık gelire sahip olması.

Başvuracak müşterinin kredi notunun istenen seviyede olması ve Ziraat Bankası tarafından belirlenen başvuru koşullarına uyum sağlaması da kredi için istenen kriterler arasında yer alıyor.