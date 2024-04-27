Tatil yerinde 48 ay vade sonra ev sahibi olacaksınız! Ömürlük yatırımın şartları

Özellikle popüler tatil beldeleri olan Muğla'nın Bodrum, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde bulunan arsaların satışı için detaylar açıklandı. İşte detaylar…

2+1 ve 3+1 Daireler, 7.414 TL'den Başlayan Taksitlerle Satışta

Nisan ayı itibariyle başlayan satışlar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde duyuruldu. TOKİ'nin ihale yöntemiyle açık artırmaya sunduğu konut ve arsalara ilgi büyük. Birikimlerini değerlendirerek uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyenler için bu satışlar önemli bir fırsat sunuyor.

TOKİ'nin konut kampanyasında 2+1 ve 3+1 daireler, 7.414 TL'den başlayan taksitlerle satışa çıkarılıyor. Konut ve arsa satışı için belirlenen ön teminat bedelinin ödenmesi ve ardından teklifin iletilmesi gerekiyor. Bu kampanya kapsamında satışa sunulan konutlar; Kütahya, Gümüşhane, Çorum, Çankırı, Şanlıurfa ve Kayseri gibi illerde bulunuyor.





9 Parsellik Bir Alan için TOKİ Hissesi, Metrekare Başına 5.493,83 TL’den Satılıyor

Muğla'daki arsa satışları da büyük ilgi görüyor. Bodrum, Dalaman ve Seydikemer, teklif verilebilecek iller arasında yer alıyor. Bodrum'da 9 parsellik bir alan için TOKİ hissesi, metrekare başına 5.493,83 TL olarak belirlendi. Muğla'da arsa satın almayı düşünenler için ödeme planı da açıklandı. Yüzde 25 ön peşinat ve 48 aya kadar taksitlendirme imkânı sunuluyor.

TOKİ'nin sunduğu bu avantajlı seçeneklerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve satış detaylarına ulaşmak için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Özellikle tatil beldelerinde yatırım yapmak isteyenler için bu kampanyalar, kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Hem konut hem de arsa alımı için bu fırsatları değerlendirmek isteyenlerin hızlı hareket etmesi öneriliyor.