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Bütün çalışanlar rekor promosyonu cebe indiriyor! 50 Bin TL promosyon dağıtılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Bütün çalışanlara 50 bin TL promosyon desteği verilecek.”

Yayın Tarihi: 26.04.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 22:51
Bütün çalışanlar rekor promosyonu cebe indiriyor! 50 Bin TL promosyon dağıtılıyor

CHP’nin hazırladığı teklif, işverenler ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmalarından elde edilen gelirlerin tamamen çalışanlara ödenmesini zorunlu hale getirmeyi hedefliyor. Mevcut uygulamalarda, bazı işverenlerin bu gelirleri adil bir şekilde dağıtmadığı veya kendi paylarını aldıkları durumlar yaşanıyor. Bunun neticesinde de çalışanlar arasında haksızlık ve mağduriyet hali yaşanabiliyor.

Haksız Kazancın Önüne Geçilecek

Teklifin temel amacı, çalışanların bankalardan aldıkları maaş karşılığında kendilerine vaat edilen promosyonları doğrudan ve tam olarak almasını sağlamak. Bu durumda işverenlerin promosyon gelirlerinden haksız kazanç sağlamasının önüne geçilmesi planlanıyor. Yine yapılan değişiklik sonrası çalışanların ekonomik durumunu iyileştirerek, alım gücünü artıracak ve ekonomik hayata daha fazla katılımı teşvik edilmiş olunacak.

Bütün çalışanlar rekor promosyonu cebe indiriyor! 50 Bin TL promosyon dağıtılıyor

Promosyon Ödemelerinde Keyif Davranışlar Engellenecek

Kanun teklifi, promosyon anlaşmalarının noter huzurunda yapılmasını ve anlaşma detaylarının kamuya açıklanmasını öneriyor. Promosyonlar, işçilerin banka hesaplarına yatırılacak ve işverenlerin bu ödemeyi yapmaması durumunda idari para cezası uygulanacak. İşverenlerin promosyon ödemelerinde de keyfi davranması engellenecek.

Teklifin yasalaşması durumunda bankacılık sektöründe milyonlarca çalışan için önemli bir hak elde edilmiş olacak. Yine bu şekilde promosyon gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılması sağlanarak, çalışanlar üzerindeki mağduriyet ortadan kaldırılacak. Yasa sürecini ve teklifin kabul edilip edilmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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