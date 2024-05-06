Emekliye okkalı promosyon müjdesi geldi! Kimliğiyle o bankaya gidenin cüzdanı dolacak

Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, emekli maaşı alanlara promosyon ödemeleri yapılacak. Bankanın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel hazırladığımız “Emeklilik Paketi”nden yararlanmak için Yapı Kredi'den emekli maaşı almanız yeterli. Maaş bazında promosyon düzeyi aşağıdadır:

Aylık net maaş tutarı: 6.250 TL

Maaş promosyon tutarı: 1.000 TL

Ödeme talimatları: 1.000 TL

Kredi kartı harcamaları: 1.000 TL

Dijital işlemler: 1.000 TL

Toplam promosyon: 9 bin 250 TL

Aylık net maaş tutarı: 10.000 TL - 14.999 TL

Maaş promosyon tutarı: 1.000 TL

Ödeme talimatları: 1.000 TL

Kredi kartı harcamaları: 1.000 TL

Dijital işlemler: 1.000 TL

Toplam promosyon: 13 bin TL

Aylık net maaş tutarı: 15.000 TL - 19.999 TL

Maaş promosyon tutarı: 1.000 TL

Ödeme talimatları: 1.000 TL

Kredi kartı harcamaları: 1.000 TL

Dijital işlemler: 1.000 TL

Toplam promosyon: 15 bin 500 TL

Aylık net maaş tutarı: 20.000 TL ve üzeri

Maaş promosyon tutarı: 1.000 TL

Ödeme talimatları: 1.000 TL

Kredi kartı harcamaları: 1.000 TL

Dijital aktiviteler: 1.000 TL

Toplam promosyon: 18 bin TL

BAŞVURU KOŞULLARI





Emeklilik promosyon uygulanma koşulları aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir:

Promosyon Taahhüdü'nü hiçbir ek koşula gerek kalmaksızın imzaladıktan sonra; Aylık net gelir 9.999 TL'ye ulaşırsa 6.250 TL; 10.000 TL ile 14.999 TL arasında ise 10.000 TL; 15.000 TL'den 19.999 TL'ye ise 12.500 TL; Tutarın 20.000 TL'yi aşması durumunda 15.000 TL nakit promosyon ödenecektir.

Ek ikramiye taahhüdünün imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatının verilmesi halinde maaş kademesi ne olursa olsun 1.000 TL tutarında ilave nakit ikramiye ödenecektir.

Ek ikramiye taahhüdünün imzalanmasından sonraki 60 gün içinde bireysel kredi kartlarıyla toplam 1.000 TL harcama yapılması durumunda maaş kademesi ne olursa olsun 1.000 TL ek ikramiye ödenecektir. Ek ikramiye taahhüdü iptal edilmediği sürece ödeme, ilk maaş ödemesinin alındığı ayı takip eden ay içinde yapılacaktır.

Ek Ödül Taahhüdü'nün imzalanmasından sonraki 60 gün içerisinde öğrencilerin Yapı Kredi'nin Mobil uygulamasına ilk kez giriş yapmaları veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını* tekrar aktif olarak kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Dijital aktiviteye ilişkin ek ödül kriterlerinin karşılanması halinde; Maaş skalasına bakılmaksızın müşterilere 1.000 TL tutarında ek nakit ikramiye ödenecek. Ek ikramiye taahhüdü iptal edilmediği sürece ödeme, ilk maaş ödemesinin alındığı ayı takip eden ay içinde yapılacaktır. (*Çalışma kriteri, ek ödül taahhüdünü imzalamadan önce 90 gün Yapı Kredi Mobil uygulamasına girmeyen müşterilerin uygulamayı tekrar kullanmaya başlamasıdır.) Ek ödül alan müşteriler, dijital olarak aktif kampanyaya katılanları taahhüt eder ve Ödüllerden yararlananlar, taahhütlerini iptal ettikten sonra tekrar katılmaları halinde kampanyadan yararlanamazlar.

Kampanya başlangıç ​​tarihinde ek bonus taahhüdü imzalayan müşterilerimiz, ilk maaşlarını aldıkları ayı takip eden ayın ilk gününden itibaren 5.000 TL'ye kadar 0 faizli esnek hesap limitinden yararlanabilecekler. iki ay devam edin. Kampanyadan yararlanmak için promosyon nakit ödemesinin alındığı ayın son gününden önce esnek hesabınızın olması gerekmektedir.

20 Ocak 2022 ile 27 Mart 2024 tarihleri ​​arasında ek bonus taahhütleri vermiş olan ve banka kartı kampanyasından yararlanan müşteriler, Taahhüt'ü iptal edip yeniden bağlanmaları durumunda kampanyadan yararlanamayacaklardır. Yapı Kredi Bankası'nın promosyon taahhüdünden yararlanan ve başka bir SGK desteğinden yararlanan müşteriler 27 Mart 2024 tarihinden itibaren kampanyadan yararlanamayacaktır.





Promosyon kampanyasında 18.000 TL'ye kadar ek promosyon/nakit ödül talebi Yapı Kredi Mobil Uygulaması, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ile şubelerimiz aracılığıyla iletilebilir.

Ödeme kampanyaları ve kredi kartlarıyla kazanılan ödüller müşterinin emeklilik hesabına yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden birden fazla aylık gelir/ödeme alınması durumunda ödenecek ek promosyon/bonus tutarı, o gün Banka aracılığıyla gönderilen son aylık gelir/ödeme toplamı esas alınarak hesaplanacaktır. Koşullar karşılanırsa ek promosyon/nakit bonus tahsil edilecektir. Nakit promosyon ödemeleri üç yıl süreyle peşin olarak yapılır ve promosyonun hesaba yatırıldığı tarih, üç yıllık taahhüt süresi başlangıcı olarak kabul edilir.

Promosyon Nakdi/Ek Nakit Ödüllerinin ödendiği tarih itibariyle üç yıl içinde; Aylık kazanç/ödemelerin herhangi bir nedenle başka bir kuruluşa devredilmesi veya aylık kazanç/ödemelerin SGK tarafından durdurulması durumunda, ödenen ek promosyon/bonus tutarının tamamı, taahhüdün kalan süreci dikkate alınarak orantısal olarak geri ödenecektir.

Promosyon yenileme sürecinde maaş bilgileri incelenip promosyon hesaplandıktan sonra özel durumlar hariç 3 iş günü içerisinde SGK emekli promosyonu hesabınıza gönderilecektir.