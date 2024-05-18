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Belediyede KPSS şartı kaldırıldı! Bu kadrolara dolgun maaşlı personel alımı başladı

İş arayan adaylara müjde! Yüksek maaşla personel alımları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 21:03
Belediyede KPSS şartı kaldırıldı! Bu kadrolara dolgun maaşlı personel alımı başladı

27 farklı ilde yeni personel alımları başladı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 İLDE PERSONEL ALIMLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan son ilanlara göre KPSS şartı aranmadan belediyelere yeni personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçmiş bile olsa kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine karşı, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından mahkum olunmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması ve kadroların özel şartlarının taşınması gerekiyor. Güncel olarak alım yapılacak kadrolar ve alım yapan kurumlar şu şekilde;

27 ilde personel alımları

Destek Personeli,

Büro Personeli,

Temizlik Personeli,

Şoför,

Plaj Görevlisi,

Ekmek Pişirici,

Cankurtaran,

Avukat

İnşaat Ustası,

Büro Memuru,

Danışma Personeli,

Güvenlik Görevlisi,

İtfaiye Eri

Manisa Besot Manisa Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Aydın Kuşadası Belediyesi

Nevşehir Avanos Belediyesi

Manisa Besot Manisa Belediyesi

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi

Aydın Koçarlı Belediyesi

İzmir Güzelbahçe Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Çanakkale Karabiga Belediyesi

Yalova Taşköprü Belediyesi

İzmir Tire Belediyesi

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi

İstanbul Arnavutköy Belediyesi

Aydın Karpuzlu Belediyesi

Gemerek Sızır Belediyesi

İzmir Karaburun Belediyesi

Şırnak İdil Belediyesi

Ordu Gülyalı Belediyesi

Aksaray Yenikent Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Bursa Yenişehir Belediyesi

SURUÇ BELEDİYESİ

Van Özalp Belediyesi

Rize iyidere Belediyesi

Burdur Altınyayla Belediyesi

OSMANİYE TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Denizli Çal Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Sındırgı Belediyesi

Denizli Çal Belediyesi

Çanakkale Terzialan Belediyesi

Çorum Düvenci Belediyesi

Aydın Kuşadası Belediyesi 

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