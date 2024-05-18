Belediyede KPSS şartı kaldırıldı! Bu kadrolara dolgun maaşlı personel alımı başladı

27 farklı ilde yeni personel alımları başladı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
27 İLDE PERSONEL ALIMLARI
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan son ilanlara göre KPSS şartı aranmadan belediyelere yeni personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçmiş bile olsa kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine karşı, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından mahkum olunmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması ve kadroların özel şartlarının taşınması gerekiyor. Güncel olarak alım yapılacak kadrolar ve alım yapan kurumlar şu şekilde;
Destek Personeli,
Büro Personeli,
Temizlik Personeli,
Şoför,
Plaj Görevlisi,
Ekmek Pişirici,
Cankurtaran,
Avukat
İnşaat Ustası,
Büro Memuru,
Danışma Personeli,
Güvenlik Görevlisi,
İtfaiye Eri
Manisa Besot Manisa Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Aydın Kuşadası Belediyesi
Nevşehir Avanos Belediyesi
Manisa Besot Manisa Belediyesi
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi
Aydın Koçarlı Belediyesi
İzmir Güzelbahçe Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Çanakkale Karabiga Belediyesi
Yalova Taşköprü Belediyesi
İzmir Tire Belediyesi
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi
İstanbul Arnavutköy Belediyesi
Aydın Karpuzlu Belediyesi
Gemerek Sızır Belediyesi
İzmir Karaburun Belediyesi
Şırnak İdil Belediyesi
Ordu Gülyalı Belediyesi
Aksaray Yenikent Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Bursa Yenişehir Belediyesi
SURUÇ BELEDİYESİ
Van Özalp Belediyesi
Rize iyidere Belediyesi
Burdur Altınyayla Belediyesi
OSMANİYE TOPRAKKALE BELEDİYESİ
Denizli Çal Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Sındırgı Belediyesi
Denizli Çal Belediyesi
Çanakkale Terzialan Belediyesi
Çorum Düvenci Belediyesi
Aydın Kuşadası Belediyesi