Bir bardak içenin vücudu yeniliyor! Sadece 4 malzemeli karışım iksir gibi etki edecek

Zencefil shot, son zamanlarda giderek popüler hale gelen bir içecek. Zencefil shot, vücudu çamaşır suyu gibi temizleyen güçlü bir karışım olarak bilinen, pekçok sağlık faydası olan doğal bir içecek olarak tanımlanmaktadır.

Zencefil shot, son zamanlarda popüler hale gelen ve sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir içecektir. Özellikle vücut için etkisi yüksek olan bu karışımın vücudu çamaşır suyu gibi temizlediği söylenmektedir.

Zencefil shotun çeşitli etkileri vardır. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu toksinlerden temizleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca sindirim sisteminizi düzenleyerek ve metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Ayrıca anti-inflamatuar özellikleriyle inflamasyonu azaltır ve kas ağrısını hafifletir.





Zencefil shot hazırlamak için; 1 adet soyulmuş ve dilimlenen aze zencefil kökü, yarım limon, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 adet portakal veya 2 adet mandalina, bir tutam karabiber ve 1 bardak suyu meyve sıkacağı içerisine ekleyin. İyice karıştırın. Tortulu bir karışım ortaya çıkacaktır. Bu karışımı süzün ve bir şişeye ya da sürahiye dökün. Her sabah bir shot zencefil içmek sağlığınıza ve vücudunuza iyi gelecektir.

Zencefil shotlarının tadı baharatlı ve aynı zamanda da acı olabilir, bundan dolayı onları içerken dikkatli olun. Bazı durumlarda yan etkiler oluşabileceğinden zencefil shot önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Örneğin kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, hamileyseniz, emziriyorsanız veya safra taşınız varsa zencefil shot kullanmaktan kaçınmalısınız.