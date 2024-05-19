O tarihte elektrik faturalarına okkalı zam geliyor! Faturada bunu görünce şaşırmayın

Halk TV Ekonomi Yazarı Olcay Aydilek, elektriğe yüzde 70 oranında bir zamın gündemde olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı ve kulislerde dolaşan bilgileri aktardı. Ancak, elektriğe ne zaman zam yapılacağı konusunda net bir tarih verilmedi. Aydilek'in bu paylaşımı çeşitli yorumlara neden oldu ve elektrik fiyatlarının artışıyla ilgili beklentileri artırdı.





Elektrik fiyatlarında değişiklik olmayacak denmişti…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçen ay, Nisan ayında doğalgaz ve elektrik fiyatlarında değişiklik olmayacağını belirtmişti ve fiyatlar değişmemişti. Ancak, Enerji Bakanlığı ve EPDK kulislerinden yeni elektrik zammıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Kara, elektriğe ciddi bir zam beklentisi olduğunu vurgulamıştı. Halk TV Ekonomi Yazarı Olcay Aydilek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerji zammının konuşulduğunu ve yüzde 70 oranında artışın gündemde olduğunu belirtti. Nihai kararın ekonomi yönetimi tarafından verileceği ifade edildi.