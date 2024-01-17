Emekliye yeni müjde! Banka kapısından girene 60.000 TL verilecek

Emekli maaş zam oranının kesinleşmesi sonrasında acil nakit ihtiyacı olan emekli soluğu Halk Bankası'nda alacak

Emekliye yeni müjde! Banka kapısından girene 60.000 TL verilecek
Yayın Tarihi:

Emekli maaşları belli oldu. Emekliye yapılan zam yüzde 42,6 olarak açıklanırken, en düşük emekli maaşı da bu hesaplamalar ile 10.000 TL'ye çıkartılmış bulunuyor. Hayat koşulları karşısında emekli dahil tüm vatandaş olumsuz etkilenmekteyken, acil ihtiyacı oluşan vatandaşa bankalar kollarını açıyor. Bankalar sundukları kampanyalar ile müşterisinin ihtiyacını karşılamayı hedeflerken diğer taraftan da bu sayede müşteri sayısını arttırabilmekte. Bu kampanyalar arasında ürün ve hizmet kullanımı karşısında müşteri ek ödeme alabilmekte iken düşük faizli kredi kampanyaları da ilgi ile takip edilmekte.

Merkez Bankası politika faizi artırım kararı kredi kullanmayı düşünen vatandaşı zor durumda bırakabiliyor. Yükselen faiz oranları, kullanılan kredinin geri ödeme tutarını arttırırken bankaların sunduğu fırsatlar yakından takip ediliyor. Bankalar özellikle de kredi kampanyalarında emekliye özel fırsatlar sunabiliyor. Son zamanlarda duyurduğu kampanyalar ile ön planda olan ve emekli bankası olarak anılan Halkbank emekli kredisi kampanyası başlattı.

TL

Yeni yılda da başlattığı kampanyaları ile emeklinin tercih sebebi olan Halkbank emekli kredisi kampanyasında faizleri düşürdüğünü açıkladı. Emekliye özel sunulan kredi kampanyasında 50.000 TL'ye varan kredide 36 vade ile geri ödeme imkanı sunulurken, daha yüksek tutarda vadelerde değişkenlik gösterebiliyor.

HALKBANK EMEKLİ KAMPANYASI

Türkiye'de emeklilere özel olarak destek sağlayan ve finansman desteğinde üst sıralarda yer alan Halk Bankası yeni başlattığı kampanyada faiz oranının düşüklüğünün yanı sıra esnek ödeme planı ile de dikkat çekiyor. Halk Bank yeni yıl kredisi kampanyasında 3.79'dan başlayan faiz oranları ile emekliye ek ödeme sağlıyor.

TL

HALK BANKASI EMEKLİ KREDİSİ AZAMİ VADESİ

Bankacılık kanunlarında bilindiği üzere 50.000 TL'ye kadar kredi kullanımlarında azami 36 ay vade imkanı sunuluyor. 100.000 TL'ye kadar 24 ay vade imkanı sunan bankalar 100.000 TL üzerine 12 ay azami vade süresi uygulayabiliyor.

NORMAL KREDİLERDEN DAHA DÜŞÜK

Halkbank ihtiyaç kredi faizleri 4,5'tan başlamakta iken emekliye özel olarak sunulan bu kampanyada faiz oranı 3.89 oranından sunulmuş bulunuyor. 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanan bir emekli 36 vade imkanından faydalanabilmekte iken 5 bin lira emekli mini kredisinden de düşük faiz imkanı ile faydalanabiliyor

Kampanyası sunulan bu iki krediden faydalanan emekliye, emekli maaşını taşıması sonrasında 5 bin liraya varan emekli promosyonu ödemesi sağlanırken, bu kapsamda banka müşterisi olan emekli 60.000 TL'yi aynı anda hesabında görebiliyor.

Öne Çıkanlar
Faiz oranını gören en yakın şubeye akın edecek! İhtiyaç kredisinde yok gibi faiz sunuldu Faiz oranını gören en yakın şubeye akın edecek! İhtiyaç kredisinde yok gibi faiz sunuldu
Kimliğiyle gelen nakit parayı götürecek! Sıfır faizli 15.000 TL kredi başvuruları açıldı Kimliğiyle gelen nakit parayı götürecek! Sıfır faizli 15.000 TL kredi başvuruları açıldı
Venüs ve Neptün’ün arasındaki kare açının hayatınız üzerindeki etkileri Venüs ve Neptün’ün arasındaki kare açının hayatınız üzerindeki etkileri
Çok Okunanlar
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri hemen ATM'ye koşsun! 6000 TL sürpriz ödeme yatırılacak SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri hemen ATM'ye koşsun! 6000 TL sürpriz ödeme yatırılacak e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Listede yer alanlara ayda 11 bin 334 TL maaş bağlanacak e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Listede yer alanlara ayda 11 bin 334 TL maaş bağlanacak Tuvalet kağıdında yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Vatandaşlar market önünde izdiham yarattı Tuvalet kağıdında yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Vatandaşlar market önünde izdiham yarattı Milli Emlak sudan ucuza arazi satışına start verdi! O illerde yaşayanlar bedavadan tapu sahibi olacak Milli Emlak sudan ucuza arazi satışına start verdi! O illerde yaşayanlar bedavadan tapu sahibi olacak 4A 4B 4C'liye otomatik fatura desteği! Tek seferlik 5.000 TL ödenecek! +10.000 TL cepleri şenlendirecek 4A 4B 4C'liye otomatik fatura desteği! Tek seferlik 5.000 TL ödenecek! +10.000 TL cepleri şenlendirecek Volkswagen Caddy piyasayı tarumar etti! Yeni fiyatını duyan en yakın araç bayisine koşacak Volkswagen Caddy piyasayı tarumar etti! Yeni fiyatını duyan en yakın araç bayisine koşacak