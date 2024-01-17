Emekliye yeni müjde! Banka kapısından girene 60.000 TL verilecek

Emekli maaşları belli oldu. Emekliye yapılan zam yüzde 42,6 olarak açıklanırken, en düşük emekli maaşı da bu hesaplamalar ile 10.000 TL'ye çıkartılmış bulunuyor. Hayat koşulları karşısında emekli dahil tüm vatandaş olumsuz etkilenmekteyken, acil ihtiyacı oluşan vatandaşa bankalar kollarını açıyor. Bankalar sundukları kampanyalar ile müşterisinin ihtiyacını karşılamayı hedeflerken diğer taraftan da bu sayede müşteri sayısını arttırabilmekte. Bu kampanyalar arasında ürün ve hizmet kullanımı karşısında müşteri ek ödeme alabilmekte iken düşük faizli kredi kampanyaları da ilgi ile takip edilmekte.

Merkez Bankası politika faizi artırım kararı kredi kullanmayı düşünen vatandaşı zor durumda bırakabiliyor. Yükselen faiz oranları, kullanılan kredinin geri ödeme tutarını arttırırken bankaların sunduğu fırsatlar yakından takip ediliyor. Bankalar özellikle de kredi kampanyalarında emekliye özel fırsatlar sunabiliyor. Son zamanlarda duyurduğu kampanyalar ile ön planda olan ve emekli bankası olarak anılan Halkbank emekli kredisi kampanyası başlattı.





Yeni yılda da başlattığı kampanyaları ile emeklinin tercih sebebi olan Halkbank emekli kredisi kampanyasında faizleri düşürdüğünü açıkladı. Emekliye özel sunulan kredi kampanyasında 50.000 TL'ye varan kredide 36 vade ile geri ödeme imkanı sunulurken, daha yüksek tutarda vadelerde değişkenlik gösterebiliyor.

HALKBANK EMEKLİ KAMPANYASI

Türkiye'de emeklilere özel olarak destek sağlayan ve finansman desteğinde üst sıralarda yer alan Halk Bankası yeni başlattığı kampanyada faiz oranının düşüklüğünün yanı sıra esnek ödeme planı ile de dikkat çekiyor. Halk Bank yeni yıl kredisi kampanyasında 3.79'dan başlayan faiz oranları ile emekliye ek ödeme sağlıyor.





HALK BANKASI EMEKLİ KREDİSİ AZAMİ VADESİ

Bankacılık kanunlarında bilindiği üzere 50.000 TL'ye kadar kredi kullanımlarında azami 36 ay vade imkanı sunuluyor. 100.000 TL'ye kadar 24 ay vade imkanı sunan bankalar 100.000 TL üzerine 12 ay azami vade süresi uygulayabiliyor.

NORMAL KREDİLERDEN DAHA DÜŞÜK

Halkbank ihtiyaç kredi faizleri 4,5'tan başlamakta iken emekliye özel olarak sunulan bu kampanyada faiz oranı 3.89 oranından sunulmuş bulunuyor. 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanan bir emekli 36 vade imkanından faydalanabilmekte iken 5 bin lira emekli mini kredisinden de düşük faiz imkanı ile faydalanabiliyor

Kampanyası sunulan bu iki krediden faydalanan emekliye, emekli maaşını taşıması sonrasında 5 bin liraya varan emekli promosyonu ödemesi sağlanırken, bu kapsamda banka müşterisi olan emekli 60.000 TL'yi aynı anda hesabında görebiliyor.