Emtia Piyasalarında Ticaret Savaşları ve Jeopolitik Riskler Etkili Oluyor

Emtia Piyasasında Karışık Seyir

Emtia piyasası, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif tarife politikalarına dair endişeler ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta karışık bir seyir izledi. Altın fiyatları, Trump'ın gümrük vergileri açıklamaları ve dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler nedeniyle dalgalanmalar yaşadı.

Altın Fiyatları Tırmandı

Geçtiğimiz hafta, altının ons fiyatı, Trump'ın tarife politikalarına yönelik belirsizlik ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle 3,057 dolara kadar yükseldi. Haftayı 3,024 dolardan kapatan altın, Citi Research'ün güçlü fiziki talep ve artan ETF yatırımları ile birlikte fiyat hedefini 3,200 dolara çıkartmasıyla umut veriyor.

Petrol Fiyatlarındaki Artış

Petrol fiyatları, İsrail ve Gazze arasındaki ateşkesin sona ermesi, Kızıldeniz'deki güvenlik sorunları ve Çin'in artan enerji talebi gibi etkenlerle yükselmeye devam etti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,1 artarken, doğalgaz fiyatları ise yüzde 3,4 oranında düştü.

Tarım Ürünlerinde Dalgalanma

Tarım emtia fiyatları, jeopolitik gerilimler ve yeni gümrük vergilerinin etkisiyle dalgalı bir seyrin içinde yer aldı. Çin'in Kanada'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerine ek gümrük vergileri uygulaması, alternatif bitkisel yağ piyasalarında talep beklentileri oluşturdu.

ABD'den Çiftçilere Destek Paketi

Ayrıca, ABD Tarım Bakanlığı (USDA), düşük emtia fiyatları nedeniyle olumsuz etkilenen çiftçilere yönelik 10 milyar dolarlık destek paketinin hazırlıklarına başladı. Bu destek, başta buğday, mısır ve soya fasulyesi üreticileri olmak üzere tarım sektörüne can suyu olmayı hedefliyor.

Bütün bu gelişmeler, emtia piyasalarında belirsizliğin ve dalgalanmanın süreceğini gösteriyor. Yatırımcıların bu durumu yakından takip etmesi gerektiği, piyasa analistleri tarafından vurgulanıyor.