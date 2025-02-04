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Emtia Piyasasında Kahve ve Değerli Metallerde Yükselişler Öne Çıktı

Ocak ayında emtia piyasasında kahve ve değerli metallerde önemli yükselişler yaşandı. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları fiyatları etkiledi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:10
Emtia Piyasasında Kahve ve Değerli Metallerde Yükselişler Öne Çıktı

Emtia Piyasasında Kahve ve Değerli Metallerde Yükselişler Öne Çıktı

URHAN SANSARLIOĞLU - Emtia piyasasında ocak ayında ABD'de devam eden ekonomik aktivitenin etkisi ve Çin'den gelen talep ile birlikte, kahve ve değerli metallerde belirgin bir yükseliş görülmeye başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'ya ilave gümrük vergileri uygulayabileceğine dair açıklamaları, kahve fiyatlarında ciddi artışlara yol açtı.

Olumlu Ekonomik Gelişmelerin Etkisi

Yılın ilk ayında emtia piyasasında genel bir yükseliş eğilimi gözlemlendi. Yatırımcılar, süregelen enflasyon riskleri ve artan mali borç kaygıları karşısında emtiaya yönelerek, olası ticaret engellerine karşı korunma ihtiyacı hissettiler. ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler, piyasalardaki talep artışına dair beklentileri de pekiştirdi.

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş

Son verilere göre, altın fiyatları ocakta %6.8, gümüş %8.4, platin %8.7 ve paladyum ise %11.5 değer kazandı. ABD'deki düşük çekirdek enflasyon verileri, Fed'in genişleme döngüsünün devam edebileceği yönündeki beklentileri artırarak altına olan talebi artırdı. Analistler, hindistan ve Çin'deki yüksek altın alımlarının da fiyatları yukarı yönlü desteklediğini vurguladı.

Gümüş ve Paladyum Fiyatlarındaki Artış

Jeopolitik gerilimler, gümüş fiyatlarını yükseltti. Güneş enerjisi talebinin artması ve gümüş arzı üzerindeki baskılar da fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Paladyum, otomotiv sektöründeki talep nedeniyle güçlenirken, Trump'ın açıklamaları da piyasalarda etki yarattı.

Baz Metallerde Yükselişler

Bakırda %6.8, alüminyumda %1.5 artış gözlemlenirken, çinko fiyatları yaşanan dalgalanmalarla olumsuz etkilendi. Çin'deki büyüme verilerinin beklentinin üzerinde gelmesi, baz metallerin fiyatlarını olumlu yönde etkiledi.

Tarım Ürünlerindeki Fiyat Dalgalanmaları

Tarım ürünlerinde, buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatları tarifeler ve iklim koşullarının etkisiyle artış gösterdi. Kahve fiyatları, Trump'ın açıklamaları sonrası sert bir yukarı yönlü hareketlenme ile karşılaştı. Ayrıca, Hindistan'da şeker üretimindeki düşüş, şeker fiyatlarını da artırdı.

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