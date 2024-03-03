En az 10.000 TL maaş alan emekliye iyi haber! Maaşları yukarı taşıyacak flaş adım

Türkiye'de 2024 yılında emekliler için önemli gelişmeler yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam açıklamalarına göre, emekli maaşlarına yüzde 11,68'lik ek bir zam eklenerek en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, bayram ikramiyeleri yüzde 50 artışla 3 bin TL olarak ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili yaptığı açıklamada, daha fazla çalışarak daha fazla gelir elde eden emeklilere hak ettikleri paraların verileceğini vurguladı. Ancak, mevcut maaş tutarlarının, emeklilerin hayat pahalılığına karşı mücadelesinde yetersiz kaldığını belirtti. Erdoğan, emekli maaşları için ayrılan miktarın 3 trilyon lira olduğunu, ancak en düşük emekli maaşının 10 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Emeklilere yapılan zam açıklamalarıyla birlikte, 2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 oranında bir maaş artışı uygulandı. Bu oran, refah payı dışında hesaplandı. Ardından yapılan ek bir zamla beraber maaşlara yüzde 11,68 oranında daha artış sağlandı, böylece emeklilerin maaşları önemli ölçüde yükseldi.





Öte yandan, 2023 yılında 9 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, hükümetin aldığı yeni kararla 2024 yılında yüzde 50 oranında arttırıldı. Buna göre, her bir bayram öncesi emeklilere ödenen ikramiye 3 bin TL'ye yükseltildi. Bu artış sayesinde emekliler, yıl içinde toplamda 6 bin TL ikramiye alacaklar.

2024 yılında emeklilerin maaşları Temmuz ayında yeniden artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu yıl da refah payının eklenmesiyle emekliler, Temmuz ayında maaşlarında önemli bir artış bekleyebilirler.

Emekli ve memurlara yönelik yapılan zam takvimine göre, Temmuz ayında memur emeklilerine maaş zammı farkı ödenecek. Zamların açıklanması 3 Temmuz'da gerçekleşecek ve memurların zamlı maaşları 15 Temmuz'da hesaplarda olacak. SSK emeklilerine ise 17-25 Temmuz arası zamlı maaş ödemeleri yapılacak.





Emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili detaylar da belirli maaş aralıkları üzerinden verilmiştir. Örneğin, 10 bin TL maaş alan bir emeklinin zamlı maaşı 10,670 TL olacak. Bu şekilde devam eden maaş artışları, farklı maaş aralıklarında emekli olan vatandaşları kapsayacak şekilde belirlendi.

Sonuç olarak, 2024 yılında emeklilere yapılan zam açıklamaları ve maaş artışları, emeklilerin maddi durumlarını olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor. Temmuz ayındaki yeni zam dalgasıyla birlikte, emeklilerin yaşam standartlarında önemli bir iyileşme sağlanması hedefleniyor.