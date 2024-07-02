En düşük emekli aylığında yeni rakam! SSK, Bağkur emeklileri dört gözle bekliyordu

Milyonlarca emekli, enflasyon ile SGK primleri arasındaki farkın temmuz ayında maaşlara asıl yansıyacağını sabırsızlıkla ve merakla beklemeye başladılar. Yüksek enflasyondan dolayı satın alma güçleri iyice düşen emekliler, hükümetin gerekli düzenlemelerle birlikte iyileştirmeleri yapması yönünde taleplerini sosyal medya platformlarından sürekli olarak iletiyorlar.

REFAH PAYI GELİYOR



Hükümete yakın olan kaynakların artışla ilgili son derece temkinli tutum sergilediği görülürken emekliler önceki yıllardan farklı bir şekilde temmuz ayında gerçekleşecek olan artışı büyük bir merak içinde bekliyorlar. Enflasyonun gölgesinde taşam mücadelesi veren emekliler, maaş artışının geçimlerine nasıl katkı sağlayacağını da düşünüyorlar.

Türkiye'de yüksek enflasyonun emeklilerin satın alım gücünü giderek azalttığı görülmekte. Milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak maaş artışını bekliyor. Enflasyon farklılıklarıyla birlikte artan faiz oranları dışında emekliler sosyal paylaşımlar da talep ediyor. Sosyal payın artması durumunda emekli aylıklarının daha da ciddi oranda artabileceği tahmin ediliyor.

YÜZDE 25 ZAM YAPILACAK

SGK uzmanı Ali Tezel, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamasında emmuz ayında emeklilerin geçtiğimiz sene olduğu şekilde yüzde 25 oranında zamdan yararlanacağını söylerken refah payının emeklilere verilmeyeceğini ifade etti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından başlatılan sıkılaştırılmış para politikası çalışmasıyla emeklilerin önceki zamdan yararlanamayacaklarını belirten Tezel, en düşük emekli maaş miktarının 12 bin 500'e çıkarılacağını öngördü.