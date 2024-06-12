En düşük emekli maaşında ibre tersine döndü! Yeni maaş bu rakam olacak

Emeklilik maaşlarına yapılacak Temmuz 2024 zammı, milyonlarca emeklinin gündemindeki sıcak konu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranlarını değerlendiriyor.

Emekliler için maaşlarda beklenen artış, altı aylık enflasyon verileri ve ek olarak refah payının da dahil edilmesiyle gerçekleşecek. Öte yandan, emekli ikramiyeleri de 4A, 4B, 4C tahsis numaralarına göre 10 ile 14 Haziran 2024 tarihleri arasında ödenecek.

2024: 'Emeklilik Yılı' Olarak Belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl, emeklilere adanmış bir yıl olarak ilan edildi. Erken emeklilik ve ev hanımlarına yönelik emeklilik gibi yeni düzenlemeler gündemdeki yerini alırken, Temmuz 2024'te uygulanacak emekli maaşı zammı için geri sayım sürüyor. Ocak ayında %49,25'lik bir artışla maaşlarını alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'daki zam oranlarını merakla bekliyor. Temmuz'da emeklilere ne kadar zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusunda beklentiler yüksek. Maaşı 10 bin, 12 bin 500, 13 bin TL olan emekliler, zam haberlerini dikkatle takip ediyor.





2024 Mayıs Ayı Enflasyon Oranları ve Emekli Zammı Beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, 2024 Mayıs ayı enflasyon oranları aylık %3,37, yıllık ise %75,45 olarak kaydedildi. Şubat ayında %4,53'e düşen enflasyon, Mart'ta %3,16 ve Nisan'da %3,18 seviyelerinde gerçekleşti. Mayıs'ta ise %3,37'ye yükseldi.

Bu gelişmeler ışığında, Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranı için beş aylık enflasyon verileri dikkate alınacak. Şu ana kadar açıklanan verilere göre, 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %22,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak kesin zam oranı, Haziran ayı enflasyon verileri ile netleşecek.

TÜİK, 3 Temmuz saat 10:00'da altı aylık enflasyon oranlarını kesinleştirecek. Bu durum, 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun gelirinde artış anlamına geliyor. Temmuz ayında, şu anda 10 bin Türk Lirası olan en düşük emekli maaşı da artış gösterecek.





2024 Yılı İçin Emekli Maaşı Zammı Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayı anket sonuçlarına göre, Haziran 2024 için enflasyon tahmini %2,56 olarak belirlendi. Bu oranla, Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Yapılan hesaplamalar neticesinde, Ocak-Haziran 2024 dönemi için altı aylık enflasyon oranının %25,86 olacağı tahmin ediliyor, yani enflasyonun %26 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, altı aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor ve son yıllarda eklenen refah payı da bu hesaplamalara dahil ediliyor.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Düzenlemeler Gündemde

3 Temmuz'da açıklanacak altı aylık enflasyon verileri, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu verilere göre refah payının da değerlendirilmesi planlanıyor.

Mevcutta 10 bin Türk Lirası olan en düşük emekli maaşının, %25,86'lık altı aylık enflasyon beklentisiyle 12 bin 500-13 bin TL aralığında olması öngörülüyor.

Ayrıca, Haziran ayı sonrasında beklenen yıllık enflasyonun %35-40 aralığında olması durumunda, en düşük emekli maaşının 13 bin 500-14 bin TL civarında olabileceği hesaplanıyor.