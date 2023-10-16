En pahalı baharat artık daha da pahalı: Kilosu 250 bin TL'yi aştı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safran, kurak hava koşulları nedeniyle bu yıl çiçek açamadı. Safran üreticileri, kilogram fiyatının bu yıl 250 bin lirayı bulabileceğini öngörüyor.

Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve boya, yemek, kozmetik, ilaç, ve gıda endüstrisinde geniş kullanım alanlarına sahip olan safran bitkisi, 3 bin 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bizans döneminden günümüze kadar önemini koruyan bu değerli bitki, son yıllarda kilogram fiyatıyla dikkat çekiyor.

Ancak bu yıl safran üretimi, beklenmedik hava koşullarının etkisi altında. Ağustos ayında ekimi yapılan safran bitkisi, Ekim-Kasım aylarında çiçek açması gereken dönemde hala çiçek açamamış durumda.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, çiçeklenmenin 15 gün geciktiğini belirtiyor. Bu gecikmenin nedeni olarak, gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farkı gösteriyor. Safranın çiçek açabilmesi için gece 5-6 derece, gündüz de 13-17 derece civarında sıcaklıkların gerektiğini söyleyen Yılmaz, bölgede hala 20 derece civarında gündüz sıcaklıklarının yaşandığını ifade ediyor.





Bu gecikme, safran hasadının geç başlamasına ve bu yıl 15 gün daha eksik hasat yapılmasına yol açabilir. Ancak safranın çiçek açması hızlandığında, çiçekler hızlı bir şekilde açılmaya başlar ve bu eksikliği telafi etme potansiyeline sahiptir.

Bu yıl 14 dönümlük alanda üretim yapılan bölgede, safranın kilogram fiyatının 250 bin lirayı bulabileceği tahmin ediliyor. Ancak hava koşullarının etkisiyle çiçeklerin geç açması, safran üreticilerini endişelendiriyor.

Safran, aynı zamanda kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt sorunları, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve serotonin salgılamasıyla bilinen mutluluk hormonunu artırıcı etkisi nedeniyle tıbbi ve kozmetik alanlarda da kullanılmaktadır.

Safran üretimi, bu yıl yaşanan hava koşullarının etkisiyle belirsizliklerle dolu bir döneme girdi. Ancak tüm umutlar, çiçeklerin yakın bir zamanda açmaya başlaması ve bu değerli baharatın üreticilerine beklenen geliri sağlaması yönünde.