En ucuz kestanenin nerede satıldığı açığa çıktı! Yerli kestane yüzde 19 indirimli satışta

Uygun fiyatlarla kestane almak isteyenler, kışın kestanesiniz yapamam diyenlere müjdeli haber CarrefourSA marketlerden verildi. CarrefourSA marketler, CarrefourSA karta özel olarak yeni bir indirim kampanyası başlatıldı. Kampanya doğrultusunda şubat ayı içersinde CarrefourSA karta özel olarak %19 indirimli kestane yerli kilogram satışa çıkartıldı. İşte kışın vazgeçilmez lezzetler de olan kestanenin CarrefourSA marketlerde indirimli şekilde satışının detayları…

CARREFOURSA KARTA ÖZEL %19 İNDİRİMLİ SATIŞTA

CarrefourSA marketler zaman zaman farklı indirim kampanyalarına imza atarak vatandaşların yüzlerini güldürmeye başarıyor. Özellikle kış ayları denildiği zaman akıllardan çıkmayan, her ay muhakkak bir kere evlerde pişen kestane özellikle bu dönemin vazgeçilmez lezzetlerinden birisi. Hal böyle olunca vatandaşlar da uygun fiyatlarla kestane alabilecekleri market, manav, pazar gibi yerleri araştırıyor. Tam bu noktada CarrefourSA marketler temel gıda ve hijyen ürünlerinde indirim başlattığı gibi vatandaşların en çok talep ettiği gıda ve hijyen ürünlerini de uygun fiyatlarla satışı çıkartıyor. Şubat ayı fırsatları kampanyası adı altında normalde 209,90 TL’den satışta olan kestane, CarrefourSA karta özel olarak %19 indirimli 169 TL’ye kadar düşecek.

ŞUBAT AYI BOYUNCA 169 TL’DEN KESTANE ALABİLİRSİNİZ

CarrefourSA marketler yine yaptı yapacağını ve şubat ayı fırsatlarında herkesin bu sıralar sıklıkla tercih ettiği kestaneleri indirimli satışa çıkardı. CarrefourSA karta sahipsiniz, bu karta özel %19 indirimli Şubat ayı boyunca 169 TL’den yerli kestane satın alabilirsiniz.



