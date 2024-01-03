En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı

Araç alacaklara indirim fırsatı geldi. Renault Captur modeliyle SUV tutkunlarına yeni haber gelirken fiyat listesi güncellendi. Renault Captur ve fiat Egea detayları...

En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı
Yayın Tarihi:

Güncel fiyat listesi yayınlanırken Captur'un Fiat Egea versiyonlarının düşük rakamlı olması dikkat çekti. Captur SUV'un talepleri artış gösterirken Egea'dan bile ucuz SUV listesi geldi. Egea'dan bile ucuz SUV modelleri yayınlandı.

Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg versiyon otomobil modelinin güncel rakamlarına bakıldığında 1.347.000 TL'den satışta yerini aldı. Bununla beraber Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon otomobil modelinin indirimli fırsattan 1.378.900 TL'den satışa çıktı. Renault Captur SUV modeli, Fiat Egea'dan bile ucuz olarak vatandaşların ilgisini çekti.

renault
RENAULT CAPTUR SUV FİYATLARI

Fiyatı: 1.347.000 TL. Versiyonu: Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg.

Fiyatı: 1.403.900 TL. Versiyonu: Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg.

Fiyatı: 1.538.900 TL. Versiyonu: R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg.

FİAT EGEA CROSS LOUNGE OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Fiyatı: 977.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 967.900 TL. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli.

Fiyatı: 1.266.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.256.900 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel.

Fiyatı: 1.388.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.378.900 TL. Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli.

Öne Çıkanlar
Boğa burcu: Uyumlu ve zorlandığı burçlar hangileri? Boğa burcu: Uyumlu ve zorlandığı burçlar hangileri?
Airfryer ile sağlıklı çıtır çıtır Patates Cipsi yapmak çok kolay! İşte adım adım tarifi Airfryer ile sağlıklı çıtır çıtır Patates Cipsi yapmak çok kolay! İşte adım adım tarifi
Evdeki basit malzemelerde günde 2 kilo birden verin! Bu tüyoyu bilmeyenler çok şey kaçırıyor Evdeki basit malzemelerde günde 2 kilo birden verin! Bu tüyoyu bilmeyenler çok şey kaçırıyor
Çok Okunanlar
Gram altın almak için son şans! İslam Memiş rekor için ilk kez bu kadar net konuştu! Gram altın almak için son şans! İslam Memiş rekor için ilk kez bu kadar net konuştu! Listede adı soyadı olanlar 5.100 TL'lik ödemeyi kaptı! Bakanlık tıkır tıkır ödüyor Listede adı soyadı olanlar 5.100 TL'lik ödemeyi kaptı! Bakanlık tıkır tıkır ödüyor Milyonlarca emekliye haber az önce geldi! 12.500 TL bunu yapanların hesabına yatacak Milyonlarca emekliye haber az önce geldi! 12.500 TL bunu yapanların hesabına yatacak Araba almak isteyenler o tarihi beklesin! Listedeki otomobillerin tamamı ÖTV'siz! Araba almak isteyenler o tarihi beklesin! Listedeki otomobillerin tamamı ÖTV'siz! İlk evini alacaklara TOKİ'den müjde var! Piyasanın yarı fiyatına ev sahibi olmanın yolu açıldı İlk evini alacaklara TOKİ'den müjde var! Piyasanın yarı fiyatına ev sahibi olmanın yolu açıldı