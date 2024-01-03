En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı
Araç alacaklara indirim fırsatı geldi. Renault Captur modeliyle SUV tutkunlarına yeni haber gelirken fiyat listesi güncellendi. Renault Captur ve fiat Egea detayları...
Güncel fiyat listesi yayınlanırken Captur'un Fiat Egea versiyonlarının düşük rakamlı olması dikkat çekti. Captur SUV'un talepleri artış gösterirken Egea'dan bile ucuz SUV listesi geldi. Egea'dan bile ucuz SUV modelleri yayınlandı.
Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg versiyon otomobil modelinin güncel rakamlarına bakıldığında 1.347.000 TL'den satışta yerini aldı. Bununla beraber Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon otomobil modelinin indirimli fırsattan 1.378.900 TL'den satışa çıktı. Renault Captur SUV modeli, Fiat Egea'dan bile ucuz olarak vatandaşların ilgisini çekti.
RENAULT CAPTUR SUV FİYATLARI
Fiyatı: 1.347.000 TL. Versiyonu: Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg.
Fiyatı: 1.403.900 TL. Versiyonu: Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg.
Fiyatı: 1.538.900 TL. Versiyonu: R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg.
FİAT EGEA CROSS LOUNGE OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Fiyatı: 977.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 967.900 TL. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli.
Fiyatı: 1.266.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.256.900 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel.
Fiyatı: 1.388.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.378.900 TL. Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli.