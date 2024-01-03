Haberler

Ekonomi

En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı

En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı Araç alacaklara indirim fırsatı geldi. Renault Captur modeliyle SUV tutkunlarına yeni haber gelirken fiyat listesi güncellendi. Renault Captur ve fiat Egea detayları...