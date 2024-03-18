En ucuz sıfır otomobil kapış kapış gidiyor! Hyundai i10 yeni fiyatıyla yok artık dedirtecek!

Dünyaca ünlü Güney Koreli otomobil devi Hyundai, Türk otomobil sektöründe uzun süredir yaşanan krizden ve otomobil pazarındaki durgunluktan yararlanarak, müşterilerine son model otomobilleri yeni yüzlerle tanıştırmak için kesintisiz olarak pazar faaliyetlerine devam ediyor.

Bu doğrultuda Hyundai, yaptığı son pazar araştırması sonucunda mart ayı boyunca sürecek ve otomotiv sektöründe sansasyon yaratacak büyük bir kampanya başlatma kararı aldı. Hyundai, yaptığı pazar araştırması sonucunda son model otomobil modellerine sahip olmak isteyen kişileri hedef alarak Mart ayı sonuna kadar geniş çaplı bir kampanya başlatmış ve detayları resmi internet sitesinde duyurmuştu.





Bu geniş çaplı kampanyayı yürütmenin temel amacı, ülkemizde otomobil sektörünün uzun süredir yaşadığı krize ve durgunluğa rağmen satışları artırmak ve insanların en yeni otomobil modellerine en uygun şekilde sahip olmasını sağlamaktır. Hyundai, bu kampanyayı Türkiye'de satışa sunulan en ucuz yeni otomobil olan I10 modeli için Mart ayı sonuna kadar geçerli olacak şekilde hazırladı.

Otomobil pazarında sansasyon yaratan bu kampanya, 2024 model otomobil sahibi olmak isteyenlere yönelik büyük fırsat olabilir. Bu kampanya, sıfır kilometreli bir I10'a sahip olmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Hyundai'nin başlattığı kampanyalar arasında 'Hemen Al 6 Ayda Öde' kampanyası da yer alıyor ve 'İ10' modelinin fiyatları 806 bin TL'den başlıyor. Kampanyaya ilişkin tüm detayları öğrenmek için Hyundai'nin resmi web sitesini ziyaret edin.

Teknik veriler ve güncel fiyat listesi:











