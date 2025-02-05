Enda Enerji, 5 Yılda 300 Milyon Dolar Yatırım Hedefliyor

Enda Enerji, Yenilenebilir Enerji Alanında Büyüme Hedefleriyle İlgili Detayları Paylaştı

Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, şirketin 5 yılda yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım yaparak 300 megavatlık kurulum hedeflediğini açıkladı. Bu yatırımın, faaliyetteki santrallerin geliri, halka arz ve öz kaynaklarla finanse edileceği ifade edildi.

Halka Arz Süreci Devam Ediyor

Tuncay, halka arz kapsamında talep toplamanın 7 Şubat'a kadar süreceğini belirtti. 1993 yılında kurulan Enda Enerji, 1995'te elektrik üretim faaliyetine başlamış ve 1998'de ilk hidroelektrik santralini aktive etmiştir. Bugüne kadar 13 tesis ile 190 megavat kurulu güç elde etmiş ve yıllık 500 milyon kilovatsaat üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Portföy ve Borçsuz Yapı

Tuncay, Enda Enerji'nin portföyünün yarısından fazlasının rüzgar, kalan kısmının ise hidroelektrik, jeotermal ve güneş enerjisi santralleriyle desteklendiğini vurguladı. Şirketin borçsuz bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Tuncay, yıllık 500 milyon kilovatsaat üretimle her yıl nakit elde ettiklerini kaydetti.

Büyüme Hedefleri ve Yatırım Planları

2023 sonu itibarıyla 200 şirket arasında 69. sıradaki Enda Enerji'nin amacı, ilk 20 şirket arasına girmektir. Tuncay, mevcut kurulu güçlerini 2030 yılına kadar 190 megavattan 500 megavata çıkarmayı planladıklarını belirtti. Bu doğrultuda, rüzgar ve güneş santralleri ile büyümeyi hedefliyorlar.

Sermaye Artırımı ile Halka Arz

Tuncay, şirketin 345 milyon lira olan sermayesini 100 milyon lira artırarak 445 milyon liraya çıkardıklarını duyurdu. Halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 1,7 milyar lira olacağını ve elde edilen gelirlerin tamamen şirketin büyümesine yatırılacağını belirtti.

Yeni Projeler ve Yatırım Fırsatları

Tuncay ayrıca, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da yeni projelere odaklandıklarını ekleyerek, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduklarını vurguladı. Halka arzda uygulanan yüzde 22 iskonto, hisselerin uygun fiyatlarla alınmasını sağlayacakken, ortakların satış yapma taahhütlerinin bulunması, yatırımcı güvenini artırıyor.

Enda Enerji, enerji sektöründeki rekabeti artırmak ve büyüme fırsatlarından yararlanmak amacıyla belirlediği bu hedeflerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Enda Enerji'nin halka arz kapsamında talep toplaması 7 Şubat'a kadar devam edecek. Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Enda Enerji'nin halka arz kapsamında talep toplaması 7 Şubat'a kadar devam edecek. Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.